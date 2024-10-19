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İsrail hükümeti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine drone ile saldırı girişimi olduğunu duyurdu.

Hükümet, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Drone'un Lübnan'dan geldiği duyurulurken, saldırı sırasında Netanyahu'nun ya da eşinin evde olmadığını ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) saatler önce yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'e 3 İHA ateşlendiği, 2'sinin engellendiği, birinin ise Caesarea'daki bir binaya isabet ettiği aktarılmıştı. Saldırıda yaralanan olmadığı ifade edilmişti.

İSRAİL: İRAN SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNDU İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisinin, "İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söylediği bildirildi. REKLAM İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde konuya ilişkin bilgi verildi. Haberde, İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisinin, "İran'ın Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söylediği aktarıldı. Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Netanyahu'nun evinde hasar meydana geldiği ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) tüm hükümet yetkilileri çevresinde alarm durumuna geçtiği ifade edildi.

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.​​​