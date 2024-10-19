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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuğu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmeli, provokasyonlardan vazgeçmeli. Biz bölgede savaş istemiyoruz ve savaşın yayılma riski her zaman var.

İsrail, İran'ı savaşa çekmek istiyor. Milyonlarca insan Gazze'ye sıkışmış durumda."

"İşbirliğimiz artmalı"

Daha sonra sözü alan Arakçi, şunları söyledi:

"Türkiye ve İran, küresel güvenlikte önemli rol oynayabilir. Bölgemizde istikrar ve ekonomik kalkınmayı tesis etmeliyiz. İki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için hiçbir sınırımız yok.

REKLAM Enerji, ulaştırma ve ortak yatırımlarda ilişkiler güçlendirilmeli. Yeni sınır kapılarının açılması ve sınır ticaretinin artması konularını da ele aldık. İsrail dünya barışına en büyük tehdittir. Biz barış istiyoruz ama her türlü tedbirimizi de aldık. ABD, İsrail'e sağladığı destekle Netanyahu'yu cesaretlendirdi. Biz ateşkesi destekliyoruz. Hamas lideri Yahya Sinvar'a düzenlenen suikastı kınıyorum. İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz""