6 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı! "Şoför çekirdek çitliyordu!"
Aksaray'da, dün otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kazanın ardından, "Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk" diyen tur otobüsü şoförü Nurhan Hazer emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şoförün hemen arkasında oturan yolcu Nermin Arslan ise "Şoför çekirdek çitliyordu, evet gördüm. Biz, 'Herhalde uykusu gelmesin diye yiyor' diye düşündük. Çekirdeği sesinden anladık. Bizim emniyet kemerimiz takılıydı" diye konuştu
Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkiinde devrildi.
6 KİŞİ CAN VERDİ, 34 YOLCU YARALANDI
AA'da yer alan habere göre kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kaza yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya gittiğini belirtti.
"OTOBÜS YOL KENARINA DEVRİLDİ"
Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkiinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Maalesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralıların, Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
"SABAH GÜNEŞİ GÖZÜMÜ ALDI"
Kaza yerinde gazetecilerin sorusuna yanıtlayan tur otobüsünün şoförü Nurhan Hazer, “Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk” dedi. Hazer, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ŞOFÖRÜN ARKASINDAKİ KOLTUKTAYDIM"
Kazada hafif yaralanan yolculardan Nermin Arslan, Aksaray'a yaklaştıkları anda kazanın meydana geldiğini söyledi. Balıkesir'den Kapadokya'ya geziye gittiklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:
"ŞOFÖR UYKULU GÖRÜNMÜYORDU, İYİYDİ"
"Şoförün tam arkasındaki ilk koltukta oturuyordum. En son molayı saat 05.40 gibi verdik. Yaşlı teyze namaza gitti, orayı hatırlıyorum. Şoförümüz hiç uykulu gibi durmuyordu.
"ÇEKİRDEK ÇİTLİYORDU"
Molada da gördüm, sürücüyü iyiydi. Sonra kaza nasıl oldu bilmiyorum. Sonrasını uyumuşum, hatırlamıyorum. Şoför çekirdek çitliyordu, evet gördüm. Biz "Herhalde uykusu gelmesin diye yiyor" diye düşündük. Biz çekirdeğin sesinden anladık. Bizim emniyet kemerimiz takılıydı."
Rafet Ertaşkın ise havanın yeni aydınlanmaya başladığı sıralarda kazanın meydana geldiğini belirterek, "Bariyerlere çarptığımızı ve takla atmaya başladığımızı hatırlıyorum. Eşim kemerini takmıştı, kazadan sonra onu çıkardık. Bunları hatırlıyorum" diye konuştu.