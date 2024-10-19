6 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı! "Şoför çekirdek çitliyordu!"

Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkiinde devrildi.

AA'da yer alan habere göre kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kaza yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya gittiğini belirtti.

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkiinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Maalesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralıların, Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Şoförün tam arkasındaki ilk koltukta oturuyordum. En son molayı saat 05.40 gibi verdik. Yaşlı teyze namaza gitti, orayı hatırlıyorum. Şoförümüz hiç uykulu gibi durmuyordu.

"ÇEKİRDEK ÇİTLİYORDU"

Molada da gördüm, sürücüyü iyiydi. Sonra kaza nasıl oldu bilmiyorum. Sonrasını uyumuşum, hatırlamıyorum. Şoför çekirdek çitliyordu, evet gördüm. Biz "Herhalde uykusu gelmesin diye yiyor" diye düşündük. Biz çekirdeğin sesinden anladık. Bizim emniyet kemerimiz takılıydı."

Rafet Ertaşkın ise havanın yeni aydınlanmaya başladığı sıralarda kazanın meydana geldiğini belirterek, "Bariyerlere çarptığımızı ve takla atmaya başladığımızı hatırlıyorum. Eşim kemerini takmıştı, kazadan sonra onu çıkardık. Bunları hatırlıyorum" diye konuştu.