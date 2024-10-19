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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberler: Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!

        Bursa'da, gelinini öldüren kayınvalide, bir yakının düğününe gitmek için uğradığı kuyumcuda polis tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 46 yaşındaki G.Y., cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:45
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        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 2 yıl önce gelinini öldüren 46 yaşındaki G.Y., 15 ay cezaevinde yattıktan sonra denetimli olarak serbest bırakılmıştı.

        CEZA ÇIKINCA KAÇTI

        İHA'da yer alan habere göre davası süren kadın hakkında "Kasten Öldürme" suçundan toplam 7 Yıl 6 ay hapis cezası kararı çıkınca şüpheli bulunduğu ilçeden kent merkezine kaçtı.

        KUYUMCUDA YAKALANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince zanlıyı yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Aranan G.Y. kuyumcuda yakalandı.

        "GELİNİMİ YANLIŞLIKLA VURMUŞTUM"

        İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kayınvalide, “Ben gelinimi yanlışlıkla tabancayla vurdum. 15 ay yattım çıktım, bir daha girerim. Buraya yakınımın düğününe gelmiştim” diye konuştu.

        İşlemleri tamamlanan şüphelinin yakalanma anı kameraya yansırken, adliyeye sevk edilen G.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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