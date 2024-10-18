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        Haberler Magazin Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in videosu yürek burktu - Magazin haberleri

        Vural Çelik: Yalnızlık kötü şey

        51 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik'in "Yalnızlık kötü şey" dediği videosu yürekleri burktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:39
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        "Yalnızlık kötü şey"
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        'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik, dün hayatını kaybetti. 51 yaşında vefat eden oyuncunun "Yalnızlık kötü şey" dediği videosu izleyenleri hüzünlendirdi.

        Vural Çelik'in, 17 Mayıs'ta paylaştığı videosunda, "Sevgili dostlar, bu hayatta ister zengin olun ister fakir... Ama sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın. Yalnızlık kötü şey" dediği duyuluyor.

        Söz konusu video, viral oldu.

        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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        #vural çelik

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