Narin’in katili kim ve Narin neden öldürüldü? 8 ihtimal konuşuluyor

Narin’in katili kim ve Narin neden öldürüldü? 8 ihtimal konuşuluyor

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Amca Salim Güran'ın tutuklanmasıyla başlayan soruşturma kapsamında Narin’in katledilmesiyle ilgili yeni iddialar bir bir ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Narin, 21 Ağustos saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Kuran kursundan arkadaşlarıyla dönen Narin’in son görüntüsü arkadaşlarından ayrılarak patika yoldan eve doğru yürümesiydi.

AMCA, ANNE VE YENGENİN EVLERİ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

Patika yoldan yukarı çıkan Narin’in sol tarafında Nevzat Bahtiyar’ın evi bulunuyor. Kendi evlerinin hemen karşısında amca Salim Güran’ın evi bulunuyor. Salim Güran’ın evinin hemen arka bitişiğinde ise tutuklu bulunan Hediye Güran’ın evi yer alıyor. Akraba olan bu üç ev birbirine çok yakın yerde.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE KİMLER VAR? Jandarmanın yaptığı çalışmalarda olayın 15.15’ten kısa bir süre sonra gerçekleştiği belirtiliyor. Olayın gerçekleştiği noktada ise şu isimler yer alıyor; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve yenge Hediye Güran. NEVZAT BAHTİYAR’IN İFADESİ Nevzat Bahtiyar’ın ifadesine göre, olay günü kendisi saat 15.08’de Salim’i arayarak su şebekesi arızası için konuştu. Bu görüşmeden hemen kısa bir süre sonra bahçedeki ağaçları sularken, Salim’in Arif Güran’ın ahırının bulunduğu yerden kendisine “Nevzat hazırlan seninle işim var” dedi. Bunun üzerine ağaçları sulamayı bırakıp Salim’i beklediğini belirten Bahtiyar, kısa bir süre sonra Salim Güran araçla gelerek “Arabana bin beni takip et” dedi. Arabasıyla Salim’i takip ettiğini anlatan Bahtiyar, mezarlık yolunda durduklarında, Salim’in arabasının ön koltuğunda battaniyeye sarılı çocuk cesedini gördüğünü söyledi.

AMCA: “ARİF’İN KIZINI ÖLDÜRDÜM” Amca Salim’in kendisine “Arif’in kızını öldürdüm. Eğertutmaz deresini göstererek bu cesedi yok et. Yardım etmezsen yoksa seni ve aileni öldürürüm” dediğini aktararak ayrıca 200 bin lire para da teklifte bulunduğunu söyledi. Bahtiyar ifadesinde, Narin’in cansız bedenini, kendi arabasına aldığını anlatarak “Geri geri geldim. Evde bir çuval boşalttım. Narin’in cesedini baş aşağı çuvalın içine koydum. Ve dereye götürüp boş bulduğum bir yere koyup üstüne de taş koydum” dedi.

REKLAM SALİM İLE NEVZAT’IN CEP TELEFNOLARI YAN YANA Amca Salim bu iddiaları yalanlasa da yapılan telefon kayıtları incelemesinde Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran’ın 15.21 ile 15.46 saatleri arasında yan yana oldukları ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde de Bahtiyar’ın aracının 50 dakika dere tarafında kaldığı görüldü. Narin'in ölüm nedeni belli oldu! Haberi Görüntüle SAHTE İHBARLAR YAPILDI Bu soruşturmanın ardından birçok kişinin Jandarmayı dereden uzaklaştırmak için sahte ihbarlarda bulunduğu ortaya çıktı. Alınan ifadelerin çoğunda amca Salim Güran’ın ifadeleriyle çelişen veya amca Salim Güran’ı koruyan ifadeler verildi. Ortaya çıkan ifadeler, bir cinayetin yalanlarla kapatılmaya çalıştığı görülüyor. Olayla ilgili 11 kişi tutuklandı.

ANNE: “HEDİYE GÜRAN BİZDEYDİ” İşte yapılan soruşturmada ne olduysa saat 15.15’ten sonra yaşandı. Anne Yüksel Güran’ın verdiği ifadesinde, Narin’in son görüntüsünün sorulduğu saatte, evlerinde eltisi Hediye Güran’ın da olduğunu söylemişti. Anne Yüksel Güran, ifadesinde “O gün ben öğleye doğru kirli çamaşırları yıkatmak için eltim Hediye’ye gittim. Çamaşır makinemiz bozuktu. Sonra ben uyurken Hediye bize gelmiş bana oğlum Enes söyledi. Sonra Hediye ikinci kez bize geldi biz oturup sohbet ettik” dedi.

REKLAM 4 KİŞİ AYNI BÖLGEDE Anne Yüksel Güran’ın bu ifadelerine göre, olay saatinde Hediye Güran’ın da olduğu ortaya çıktı. Bu durumda o Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran’ın olay bölgesinde oldukları ortaya çıkıyor. Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu! Haberi Görüntüle NARİN’İ KATİLİ KİM VE NEDEN ÖLDÜRDÜ? Peki Narin’in katili kim ve neden öldürdü? Olay saatinde anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve yenge Hediye Güran’ın aynı noktalarda oldukları iddia ediliyor.

Ortaya çıkan bu detaylar üzerine “Narin görmemesi gereken bir şey gördü ve öldürüldü” ihtimali güçlendi. Peki küçük Narin ne gördü? İddia 1: Narin yukarı çıkarken, ahırda amcası Salim ile yengesi Hediye Güran’ın ilişkisini gördü. Narin bunu babasına anlatacağını söyleyince amcası tarafından öldürüldü. İddia 2: Narin ağabeyi ve kuzenlerinin ahırda ilişkisini gördü, ağabeyi tarafından öldürüldü. Olaya dahil olan anne amcayı yardım için aradı. Amcanın evi 20 saniyelik yerde olduğu için hemen Narin’in cansız bedenini alıp ortadan yok etti. Ardından olayı organize ederek herkesin yalan ifade vermesini sağladı.

REKLAM İddia 3: Narin, ağabeyi ve amcasını eşcinsel ilişki yaşarken ahırda yakaladı. Narin, gördüklerini anlatacağını söyleyince, ağabey tekme attı, amca boğdu. Veya amca Narin’in ayağına tekme attı, ağabey Enes, Narin’i boğarak öldürdü. İddia 4: Narin amcası, annesi ve yengesinin ilişkisini evde gördü, ertesi gün ahırda amcası tarafından öldürüldü. İddia 5: Narin’in DNA’sının amca Salim’in aracının ön şoför koltuğunda çıkması şu iddiayı da ortaya çıkarttı: Amca Salim, eve gelen Narin’i görünce, arabasına çağırdı. Narin’e cinsel tacizde bulunmaya çalıştı. Narin bunu babasına anlatacağını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen amca Narin’i ön şoför koltuğunda boğarak öldürdü.

İddia 6: Ağabey Enes ile kuzeni köpeğe cinsel istismarda bulunurken Narin gördü. Bunu babasına anlatacağını söyledi. Bunun üzerine ağabey Narin’i öldürdü olayda kuzeni de yer aldı. İddia 7: Enes ile yenge Hediye ilişki yaşadı. Narin bu ilişkiyi görünce ağabey Enes, Narin’i öldürdü. Hediye Güran olaya tam tanık olurken, anne de sonradan müdahale etti ancak Narin’i kurtaramadı. Bunun üzerine hemen amca Salim çağrılıp olayın kapatılması istendi. İddia 8: Ağabeyi Enes Güran’ın Narin’i öldürdüğü iddialarda yer alırken, sesler üzerine ahır tarafına giden anne Yüksel Güran, Narin’i kurtarmak için Enes’in kolunu dişledi. Ancak bu Narin’in öldürülmesini engelleyemedi. Bu olayın ardından hemen amca Salim’e haber verildi. Amca Salim de Enes’e yumruk attı ve dövdü. Ardından hızla Narin’in cansız bedenini yok ettirdi. Ve herkese oynaması gereken oyunu söyledi.