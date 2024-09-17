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Türkiye son günlerde internet ve mobil faturalardaki zamları konuşuyor. Taahütleri bite aboneler yeni pakete geçtiklerinde yüzde 200-300 aralığında fiyat artışlarına maruz kaldı.

Gelen bu zamları protesto eden vatandaşlar tepkilerini X platformunda #OperatörSoygunu hashtagi altında gösterdi. Türkiye gündeminde 2 günü aşkın süredir en üst sıralarda yer alan bu hashtagde çok sayıda vatandaş son 3-4 ayki faturalarını paylaşarak yapılan fahiş zamları ortaya koydu.

Operatörlere zam tepkisi Haberi Görüntüle

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal bugün firmanın ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladığı toplantıda gelen eleştirilere cevap verdi.

REKLAM 'BAKTIM DENK GELMEDİM' Önal, ‘‘Sosyal medya mecralarında da kendilerine yer bulan operatörlerin fahiş zamlar yaptığıyla ilgili olarak, içinde bulunduğumuz günlerde, ‘bu ay, geçen ay tarifelerimize zam yaptık mı?’’ diyerek sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Bu sorunun cevabı hayır. Peki ne yapıyoruz? Sizin de bildiğiniz gibi 12 ay mobilde taahhütlü abonelik sistemiyle yüzde 90’lık bir oranla 12 ay taahhütlü sözleşmelerle hayatımı ilerletiyoruz. Her bir müşterinin taahhüt süresi farklı dönemlerde bitiyor. Birbirinden çok bağımsız şekilde ilerleyen taahhütlerin bitişinde yapılan zamlarla ilerleyen bir süreç. Yine tariflerimizle ilgili bilgi istedim arkadaşlardan. Geçtiğimiz yıldan bu yıla son 2 aylık dönemde Türk Telekom ve diğer bütün operatörlere baktım. Operatörler için böyle üç haneli yüzde 100’lük rakamlara ulaşan yeni müşteri tarifelerine denk gelmedim.’’

Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar Haberi Görüntüle 'KOMİK BİR ÖRNEK OLSUN DİYE SÖYLÜYORUM' Bugünden yarına operatörlerin üstelik ithalata dayalı yatırım ve enflasyonist ortamdan etkilendiğini dile getiren Önal, ‘‘Maliyetlerinin karşılayacak bir zam ile tüketicileri mağdur etmediği (tüm operatörler için) söyleyebilirim. Bunu söylerken yine talihsiz bazı bilgiye dayanmayan paylaşımlar da gördüm. Bugün Avrupa’da ortalama olarak 15 Euro ile 25 Euro arasında değişiyor ama alta inmiyor. Biz de bugün 5 Euro mu arkadaşlar? Dolayısıyla hem ithalata dayalı bir yatırım hem enflasyonist bir bir ortamda olacaksınız hem 5 Euro zam bir hizmet sunacaksınız. Bence bu konuda elbette ki tüketicilerimizin bu konudaki duruşları bizim için saygı değer. Fakat sadece Avrupa’da değil Dünya’nın birçok ülkesinin gerisinde kaldığını söyleyebilir. Bugün Ortadoğu’ya gittiğinizde bu fiyatlar 35, 45 dolarlar civarı. Komik bir örnek olsun diye söylüyorum: Türkiye ile Irak’ı karşılaştırmıyorum. Irak’a gittiğinizde 9 dolar civarı’’ dedi.

'SUDAN UCUZ DERSEK YANLIŞ OLMAZ' ÜTürk Telekom’un CEO’su Ümit Ünal sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Türkiye’de bugün ortalama 4 kişilik bir ailede yaşadığımızı düşünelim. Bu ailede de kullanma suyu değil de, diğer su tüketimlerini düşünelim. Herhalde ortalama 5 ile 8 damacana su tükettiğimizi düşünelim. Bu rakamın 600–800’lik rakama geldiğini söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Buradan bir alegori yapalım: operatör tarifeleri ya da müşteri fiyatları sudan ucuz dersek, yanlış olmaz.’’ SOSYAL MEDYADA TEPKİLER Ümit Önal'ın damacanalı açıklamalarının sosyal medyada paylaşılmaya başlaması üzerine ise kullanıcılar bu açıklamaya alayla karışık tepki göstermeye başladı.

Bir kullanıcı Önal'ın açıklamalarına Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo filmindeki unutulmaz repliğiyle cevap verdi: Türk Telekom CEO'su bunun yanında açıklamasında "Türkiye’nin bir, iki şehrini değil tüm şehirlerini, güçlü altyapımızla buluşturuyoruz. 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 449 bin km’ye yükselirken, fiber hane kapsamamız 32.4 milyona ulaştı" dedi. ALTI AYDA 2.5 MİLYAR TL NET KÂR Yılın ilk altı ayında konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 5 reel artışla 63.2 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom’un FAVÖK’ü yılık bazda yüzde 22.2’lik reel artışla 23.9 milyar TL oldu. Firmanın 2024 yılı ilk yarısında net kârı da 2.5 milyar TL oldu.