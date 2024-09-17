Simge Sağın, sahnede telefonlu saldırıya uğradı

"EKMEĞİMİ, PARAMI KAZANMAK İÇİN GELDİM"

Konserin ilerleyen saatlerinde, yüzüne telefon çarpmasıyla daha da öfkelenen Simge Sağın, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak sizce normal mi? Bunu yapan kişiyi gerçekten kınıyorum. Ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimi, paramı kazanmak için geldim ve bu kadar insan eğlenmek için toplandı. Ancak bir kişinin telefon atması gerçekten ayıp. Yuhlamayın, yuhlayarak bir şeye varamayız."