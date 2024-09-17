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        Haberler Magazin Simge Sağın, sahnede telefonlu saldırıya uğradı - Magazin haberleri

        Simge Sağın, sahnede telefonlu saldırıya uğradı

        GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konserde Simge Sağın'a telefon fırlatıldı. Sağın; "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi?" şeklinde tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:50
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          GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Simge Sağın, sahnede telefonlu saldırıya uğradı. Konser sırasında bir seyirci, şarkıcının yüzüne çiçek fırlatırken, bir başka seyirci ise telefon attı.

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          Simge Sağın, çiçeği yerden alarak; "Bu böyle verilmez" diyerek tepki gösterdi.

        • 4

          Şarkının bitiminde; "Kadınlara nasıl çiçek vermeniz gerektiğini bile bilmiyorsunuz. Bir çiçeği böyle mi verirsiniz? Oradan gönderin, teşekkür ederim ama bir daha bir kadının yüzüne çiçek atmayın. Alacağı varsa da almaya bilir" ifadelerini kullandı.

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          "EKMEĞİMİ, PARAMI KAZANMAK İÇİN GELDİM"

          Konserin ilerleyen saatlerinde, yüzüne telefon çarpmasıyla daha da öfkelenen Simge Sağın, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak sizce normal mi? Bunu yapan kişiyi gerçekten kınıyorum. Ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimi, paramı kazanmak için geldim ve bu kadar insan eğlenmek için toplandı. Ancak bir kişinin telefon atması gerçekten ayıp. Yuhlamayın, yuhlayarak bir şeye varamayız."

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          Simge Sağın'ın yaşadığı bu olayın ardından akıllara sahnede saldırıya uğramış diğer ünlü isimler geldi. İşte performansları sırasında saldırıya uğrayan ünlü isimler;

          BENGÜ
          Van Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam Van'da konser veren şarkıcı Bengü, konserini; "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek sonlandırmıştı. Daha sonra, bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlatmıştı.

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          CEM ADRİAN
          Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne su şişesi fırlatıldı. Konser sonrası konuyla ilgili açıklama yapan 43 yaşındaki şarkıcı, "Bir iki dikenden dolayı bahçeye küsülmez ki... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü" ifadelerini kullanmıştı.

        • 8

          BEBE REXHA
          Bebe Rexha, geçen yıl konserde yüzüne fırlatılan telefon nedeniyle gözünden yaralanmış, kaşına üç dikiş atılmıştı.

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          SZA
          Ünlü pop şarkıcısı SZA, Avustralya'da verdiği konserde, sahneye telefon, ayakkabı gibi pek çok madde fırlatılmıştı

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          HARRY STYLES
          Harry Styles geçen yıl 'Love on Tour' adlı turnesi kapsamında Avusturya'nın Viyana kentindeki konserinde sahneye fırlatılan nesneyle gözünden vurulmuştu.

          AVA MAX
          Ava Max'in geçen yılki Los Angeles konserinde izinsiz sahneye çıkan bir kişi şarkıcının önünü kesmiş ve yüzüne tokat atmıştı.

          PINK
          Pink, Londra konserinde, bir hayranı annesinin küllerini içeren poşeti sahneye atınca şaşkına dönmüştü. Bir başka hayranı da Pink'e büyük bir kalıp Fransız Brie peynir tekerleği fırlatmıştı.

          KELSEA BALLERINI
          Country pop şarkıcısı Kelsea Ballerini'nin Idaho konserinde atılan bilezikse şarkıcının gözüne çarpmıştı.

          DRAKE
          Geçen yaz rapçi Drake'in Chicago konserinde sahneye bir telefon fırlatılmış, telefon sanatçının koluna çarpmıştı.

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