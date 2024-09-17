Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

Sarı-Kırmızılılarda goller 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Gaziantep FK'nın golünü ise 81. dakikada orta sahadan Furkan Soyalp kaydetti.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 15'e yükseltti ve liderliği Fenerbahçe'den aldı.

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Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor ve son olarak Gaziantep FK maçlarını boş geçmeyen Barış Alpar Yılmaz, böylece kendi rekorunu kırma başarısı gösterdi.

BATSHUAYI LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez bir lig maçına 11'de başladı.

Belçikalı santrfor, bu sezon görev aldığı 4 Süper Lig maçında da sonradan oyuna dahil oldu.

Bir golü bulunan Batshuayi, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez bir lig maçının başlangıç kadrosunda yer aldı. 76. dakikada sahneye çıkan Batshuayi, Gaziantep filelerini havalandırdı.