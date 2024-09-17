Cep telefonu numaraları neden 10 rakamdan oluşuyor? Neden daha az sayıda değil?
Dünya çapında milyarlarca insan olduğu gibi, milyarlarca da telefon numarası vardır. Bir cep telefonu numarasındaki rakam sayısı, ülke kodunu çevirmeden, o numaraların sunabileceği kombinasyon sayısına bağlıdır. İşte detaylar...
- 1
Son yıllarda cep telefonları için kullanılan 10 haneli numara formatı, kullanıcılar ve servis sağlayıcılar için çeşitli avantajlar sunuyor. Peki, bu sistemin arkasında yatan sebepler ve etkileri neler? Detaylar haberimizde.
- 2
Telefon Numaraları ve Nüfus Patlaması
İlgili görünmeyebilir, ancak aynı prensip cep telefonu numaralarındaki rakam sayısına da uygulanabilir. Bu, kullanıcılardan daha fazla kullanılabilir cep telefonu numarası olması gerektiğinden, cep telefonu kullanıcılarının sayısına bağlıdır. Örneğin;
- 3
4 Mart 2024 itibariyle Hindistan nüfusunun Birleşmiş Milletler tarafından 1.437.460.137 olarak tahmin edilmektedir. Nüfusun 2060 yılına kadar katlanarak 1,7 milyara çıkması beklendiğinden, mevcut tahminden daha fazla kullanılabilir cep telefonu numarası olmalıdır.
-
- 4
Sayılar Hakkında Matematiksel Bilgiler
Permütasyon ve Kombinasyonlara dönecek olursak, kaç tane tek basamaklı sayı biliyoruz? 10. Buna göre, eğer telefon numaraları iki basamaklı olsaydı, kaç farklı numara kombinasyonu mevcut olurdu? 10 x 10 = 100.
- 5
Benzer şekilde, eğer telefon numaraları dokuz haneli olsaydı, bu sadece 1,000 milyon (100 crores) aboneyi tatmin ederdi. Dolayısıyla, 10 haneli cep telefonu numarası. Bu bize 10 milyar farklı kombinasyon sunar ve küresel nüfusun bu kapasiteyi aşması pek olası değildir.
- 6
Cep Telefonu Numarasının Rakamları Neyi Temsil Eder?
Örneğin Bir Hint cep telefonu numarası neyi temsil eder?
Bu sadece rastgele dizilmiş bir sayı grubu değildir. Tüm cep telefonu numaralarının 3 ortak noktası vardır: 2 haneli Erişim Kodu (AC), 3 haneli Sağlayıcı Kodu (PC) ve 5 haneli Abone Kodu (SC). Aşağıdaki cep telefonu numarasını ele alalım:
-
- 7
- 985-677-5683
- AC=98
- PC=567
- SC=75683
- 8
On Bir Basamağa İhtiyaç
Çin'de Üretilen Mobil Numaralar
Ancak, tüm sıradan şeylerde olduğu gibi, 10 haneli cep telefonu numarasının da istisnaları vardır ve hayır, bunun nedeni ülke kodu değildir. Çin, ülke kodu (+86) hariç 11 haneli bir telefon numarasına sahiptir ve Amerika zaten ülke kodu '+1'i kendisi için ayırmış olsa da, Çin'de tüm numaralar 1 ile başlar!
- 9
Mobil Numara ve GSM Sistemleri
GSM (Küresel Mobil Sistem) numaraları, telefon numaralarının düzenlenmesi ve yönetilmesi açısından önemli bilgiler sunar. Bu yazıda, örnek bir mobil numara üzerinden GSM sistemlerinin bazı özelliklerine dair bilgiler verilecektir.
-
- 10
Eski GSM Numara Kategorileri
Örnek numaramız: 13 5643 5467
İlk varsayımımız, bu numaranın eski bir cep telefonu numarası olup olmadığıdır. GSM numaraları 1390 ile başlayan numaralardan itibaren kullanıma başlamıştır. Örneğin, 1380 ile başlayan numaralar da erken dönem GSM numaralarındandır.
- 11
Numara sıralaması zamanla değiştiğinden, yeni numaraların eski numaralardan farklı bir yapıda olması yaygındır. Eski GSM numaraları genellikle sadık ve güvenilir kullanıcılarla ilişkilendirildiği için, bu numaraların güvenilir olduğu söylenebilir.
- 12
Numara Önekleri ve Servis Sağlayıcılar
Numaramızın ilk üç hanesi olan 135, belirli bir servis sağlayıcıya işaret eder. Bu önek, numaranın Çin’in önde gelen mobil operatörlerinden biri olan China Mobile Communications Corporation tarafından sağlandığını gösterir.
-
- 13
Çin Mobil Numaraları ve Şehir Kodları
Çin’de mobil numaralar şehir kodları ile birlikte kullanılmak zorundadır. Çin anakarasında bir telefon numarasını ararken, numaranın başına '0' eklemek gereklidir. Bu nedenle, örnek numaramız 013 5643 5467 olarak kullanılmalıdır. Bu şekilde, numara 11 haneli bir biçim alır ve Çin içindeki aramalar için geçerli hale gelir.
- 14
Sayıları Anlamak
Mobil numaralar bazen çok iyi bir nedenden dolayı bir kişinin adresi olarak adlandırılır. Küresel olarak konuşulduğunda, Mobil İstasyon Uluslararası Abone Sözlük Numarası (MSISDN) ve Uluslararası Mobil Abone Kimliği (IMSI) mobil aboneleri uluslararası olarak tanımlar.
- 15
Aşağıdaki cep telefonu numarasını ele alalım:
+1-210-745-7467
MSISDN = CC + NDC +SN
CC (Ülke Kodu: Her ülke için özel) = +1 (ABD)
NDC (Ulusal Hedef Kodu: Alan kodu) = 210
Kaynak: Scienceabc
-