Tavuğu yıkamak doğru mu? Sağlık açısından ne tür tehlikeler içermektedir?
Mutfaklar, çeşitli sağlık sorunları için tehlikeli sonuçlara neden olabilen, bulaşma riski en yüksek yerlerden biridir. Bakteri ve diğer hastalık yapıcı mikroorganizmalarla dolu çiğ yiyeceklere doğru dikkat gösterilmezse, çeşitli enfeksiyonlara yakalanma riski artar. Bunlardan biri de tavuktur. Peki, tavuk pişirilmeden önce yıkanmalı mı?
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Tavuğu pişirmeden önce yıkıyor musunuz yoksa yıkamadan mı pişiriyorsunuz? Araştırmalara göre tavuğu pişirmeden önce yıkamak gereksiz bir uygulamadır. İşte detaylar...
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Tavuk eti pişirmeden önce yıkanır mı?
Çiğ tavuk paketten çıktığında yapışkandır ve genellikle insanlar bu nedenle yıkamak ister. Ancak tavuğun yıkanması sağlık açısından risklidir. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) 2019'da yaptığı bir araştırmaya göre çiğ kümes hayvanlarını yıkarken veya durularken hastalık riski ortaya çıkabiliyor.
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Gıda zehirlenmesi riskinizi artırır!
Araştırmalar, tavuk yıkamanın “patojenleri lavabonuzun her tarafına, musluğun, kulpun ve yanların etrafına yaydığını” göstermektedir. İnsanlar bunu alışkanlık haline getirerek, çiğ kümes hayvanlarını genellikle yıkanan diğer market malzemeleriyle bir tutuyor.
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Ürün ve benzeri şeylerde, temiz olmaları için onları yıkamak istersiniz. Tavuk da aynı kategoriye giriyor. Meyve veya sebzeleri kesinlikle yıkamalısınız, çünkü kiri, pisliği ve benzeri şeyleri yıkayabilirsiniz. Ama bakterileri yıkayarak temizleyemezsiniz.
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Tavuk yaparken nelere dikkat edilmeli?
USDA'nın 2019'daki çalışmasının sonuçları evde tavuk gibi kümes hayvanlarını pişirirken izlenmesi gereken 3 yolu ise şöyle anlatıyor:
- Sebze ve salata gibi pişmeyen yiyecekleri, çiğ et ve kümes hayvanlarına dokunmadan önce hazırlayın.
- Çiğ kümes hayvanlarını yıkayan katılımcıların yüzde 60'ında, kümes hayvanlarını yıkadıktan veya duruladıktan sonra lavabolarında bakteri vardı. Hatta lavaboyu temizlemeye çalıştıktan sonra yüzde 14'ünün lavabolarında hala bakteri bulunmaktaydı.
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- Çiğ kümes hayvanlarını yıkayan katılımcıların yüzde 26'sı, bu çiğ kümes hayvanlarından yemeye hazır salata marullarına bakteri aktardı.
Potansiyel olarak çiğ et ve kümes hayvanları veya bunların sularıyla temas etmiş veya bulaşmış herhangi bir yüzeyi iyice temizleyin ve sterilize edin.
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Aynı kesme tahtası neden kullanılmamalı?
- Çiğ kümes hayvanlarını daima dondurucunuzun en alt rafında saklayın. Bu şekilde, potansiyel olarak zararlı bakterileri taşıyan sularının ambalajdan ve diğer yiyeceklerin üzerine damlaması engellenmiş olur.
- Çiğ kümes hayvanlarını ellemeden önce ve sonra ellerinizi yıkayın.
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- Bakterilerin potansiyel yayılmasını sınırlamak için çiğ kümes hayvanınız için diğer tüm yiyeceklerden ayrı bir kesme tahtası kullanın.
- Kümes hayvanları pişirirken, etin FDA tavsiyelerine göre en az 75 dereceye kadar pişirildiğinden emin olmak için temiz bir et termometresi kullanın.
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- Güvenlik nedeniyle, sıcaklığı etin en yavaş pişen ve en kalın kısmından kontrol ettiğinizden emin olun.
- Ve tabii ki et termometresini her kullanımdan önce ve sonra yıkadığınızdan emin olun.
- Diğer yiyecekleri hazırlamadan önce çiğ kümes hayvanları ile temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri ve kapları temizlediğinizden ve sterilize ettiğinizden emin olun.
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Sağlıklı tavuk pişirmenin yolları
Tavuğu yıkamanın ötesinde, insanların kümes hayvanından bulaşabilecek gıda zehirlenmesi riskini azaltmak için atabilecekleri başka adımlar da vardır.
- Çiğ tavuk satın alındıktan hemen sonra, önümüzdeki birkaç gün içinde pişirmek isteyip istemediğinize bağlı olarak buzdolabında saklayabilirsiniz.
- Tavuk çözdürülürken uzun süre tezgahta bekletilmemelidir. Ayrıca donmuş haldeyken de pişirilmemesi gerekmektedir.
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- Donmuş tavuğu çözdürürken, süreci hızlandırmak için soğuk ya da sıcak su bekletmekten kaçınmalısınız.
- Pişirme işlemi sırasında çiğ tavuk, diğer gıdalarla temas etmemesi için ayrı bir kesme tahtası üzerinde tutulmalı ve çiğ tavuğa temas eden tüm mutfak gereçleri sabun ve sıcak suyla yıkanmalıdır.
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- Pişirildikten sonra tavuğun veya diğer kümes hayvanlarının buzdolabında üç ila dört gün boyunca saklanabileceği unutulmamalıdır. Bu süre içinde tüketemeyecekseniz, dondurucuda saklanmalıdır.
- Market alışverişi yaparken tavukları ayrıca poşetlemelisiniz. Böylece suları diğer yiyeceklere sızmasını engellersiniz. Aynı nedenle, tavukları güvenli bir kapta veya buzdolabının alt kısmında sakladığınızdan emin olmalısınız.
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