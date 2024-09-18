- Güvenlik nedeniyle, sıcaklığı etin en yavaş pişen ve en kalın kısmından kontrol ettiğinizden emin olun.

- Ve tabii ki et termometresini her kullanımdan önce ve sonra yıkadığınızdan emin olun.

- Diğer yiyecekleri hazırlamadan önce çiğ kümes hayvanları ile temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri ve kapları temizlediğinizden ve sterilize ettiğinizden emin olun.