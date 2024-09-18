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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında 6 bölgede sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizdeki sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 07:08 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:22
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 28, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        AFYONKARAHİSAR: 27, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 29, Az bulutlu

        ADANA: 33, Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 30, Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT: 21, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SİNOP: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DİYARBAKIR: 33, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 31, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık

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