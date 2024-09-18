Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında 6 bölgede sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizdeki sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 28, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR: 27, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 29, Az bulutlu
ADANA: 33, Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 30, Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 29, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT: 21, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 33, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 31, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık