Yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumu ve sıcaklıklar için Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, şu bilgileri verdi:

"Türkiye’de hava serinliyor, gündüz sıcaklıklar artık 30°C’nin altında. Gölgede esen serin rüzgarlar bir ceket, hırka aratıyor. İstanbul’da sabah hissedilen sıcaklık 22-23°C’ye kadar düşüyor, Ankara’da gündüzler 27°C. Anadolu’da gece sıcaklıkları artık 15-17°C’lere inerek yaz modundan ayrılıyor.

Bu hafta İstanbul’da çarşamba öğlen saatlerinde kısa bir yağmur geçişi yaşanabilir, 20 Eylül Cuma günü ise Kırklareli-İstanbul boyunca yine orta-zayıf kuvvette yağabilir.

Orta ve Doğu Karadeniz’de yılın riskli haftalarından birindeyiz, Ordu-Samsun arasında ve Rize-Artvin ilçelerinde bu hafta cuma olurken büyük seller yaşanmış olacaktır. Hava tahminlerindeki yağmur birikimi, gelecek 3 gün içinde beklenen toplam yağmur miktarı yine aşırı.

Meteorolojide “aşırı yağış” sınıfına giren, bir günde 200 milimetrenin üzerinde yağmur düşen Artvin’de bu hafta perşembe ve cuma günleri de uzun süreli yağmur bekliyoruz.

Karadeniz’de son ayların en şiddetli yağışı 36 saattir devam ediyor. Artvin-Hopa başta olmak üzere Artvin ve Rize’ye bağlı çeşitli ilçelerde sular yükseldi, yollar çöktü.

"SAMSUN-GİRESUN HATTINDA KUVVETLENECEK"

Bu gece Trabzon-Rize çevresinde zayıflayarak sürmesi beklenen yağmur, 18 Eylül Çarşamba bu kez Samsun-Giresun hattı boyunca kuvvetlenecek. Karadeniz’in iç kesimlerinde ise önemli bir yağış yok, kıyılarda hafta boyu sel riski devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşların ve yetkililerin, bu hava tahminine uygun biçimde önlem almasında yarar var.

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Akarsu kenarlarında turistik geziler yapmak için tehlikeli bir hafta, otomobilleri park edeceğimiz yer bir dere kenarı olmamalı. Zemin katlarda canlı bırakmamalı ve mümkünse kum torbaları ile zemin katlara suyun doluşu yavaşlatılmalı.

"AKDENİZ'DE YAZ SON DEMİNDE"

Bu hafta güney bölgelerde sakin ve güneşli geçiyor. Yaz yavaşladı ama tamamen ayrılmadı. İzmir-Muğla-Antalya hattı gündüz 27 ila 30°C’lerde ve gelecek 4 gün hava güneşli olacak.

"GÜNEYDOĞU'DA YAZ SICAĞI SÜRÜYOR"

Güneydoğu’da da benzer şekilde yaz sıcakları yaşanıyor, geceler ise hissedilir biçimde serinliyor."