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        Haberler Gündem 3. Sayfa TV'de aradığı Aybeniz Top'u eşarbıyla boğdu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!

        Mersin'de, bir çocuk annesi olan Aybeniz Top, bir televizyon programında kendisini kayıp olarak arayan, birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası Hasan Fırtına tarafından, boğularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil, otogarda yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:43
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        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
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        Mersin'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Hasan Fırtına, dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un, 1 ay önce kayıp olduğunu iddia edip, televizyon programına çıktı.

        MAKTULE, KATİLİ YALANLADI

        DHA'daki habere göre ancak kadın, yayına katılarak Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kayıp olmadığını söyledi.

        İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı.

        KADINI DARP EDİP BOĞAZINI SIKTI

        Tartışmanın büyümesi ile Fırtına, kadını darp edip, boğazını sıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        GENÇ KADIN BABASININ EVİNDE CAN VERDİ

        Eve gelen sağlık ekipleri, Aybeniz Top'un öldüğünü tespit etti. Top'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

        Aybeniz Top, katıldığı programda ilk eşinden ayrıldığını, birlikte yaşadığı Hasan Fırtına'dan ise şiddet gördüğünü söylemişti.

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        #Mersin
        #Son dakika haberler
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