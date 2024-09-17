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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, (Bilecik ve Balıkesir dışında) Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Çankırı çevreleri, Doğu Karadeniz ve Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN VE RİZE'DE KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak: ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURSA: 29, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor REKLAM EDİRNE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AFYONKARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 29, Az bulutlu ADANA: 32, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 29, Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA: 29, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM YOZGAT: 24, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu SİNOP: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu AMASYA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM MALATYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu DİYARBAKIR: 31, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık