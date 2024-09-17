Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 kent için alarm! 5 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde, 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Artvin ve Rize için "turuncu", Trabzon içinse "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, (Bilecik ve Balıkesir dışında) Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Çankırı çevreleri, Doğu Karadeniz ve Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN VE RİZE'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 29, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor
EDİRNE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 29, Az bulutlu
ADANA: 32, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 29, Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 29, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT: 24, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR: 31, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık