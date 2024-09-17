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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 kent için alarm! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde, 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Artvin ve Rize için "turuncu", Trabzon içinse "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 07:04 Güncelleme: 17.09.2024 - 08:59
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        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, (Bilecik ve Balıkesir dışında) Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Çankırı çevreleri, Doğu Karadeniz ve Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ARTVİN VE RİZE'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

        ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 29, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor

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        EDİRNE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 29, Az bulutlu

        ADANA: 32, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 29, Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 29, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        YOZGAT: 24, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AMASYA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 31, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık

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