ABD'de görevi devredecek olan Biden yönetiminden Ukrayna'ya mayın desteği

Beyaz Saray, Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için güçlü bir uzun menzilli füze sistemi kullanmasına izin vermesinin ardından Kiev yönetimine antipersonel kara mayını kullanmasına da izin verdi. Bu adımın Kiev'in ilerleyen Rus birliklerine karşı savunmasını güçlendireceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu hamle, 'topal ördek' Biden yönetiminin Kiev'in bocalayan savaş çabalarına yardım etmek için attığı acil adımların bir parçası.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ATACMS'nin son füze saldırılarına misilleme yapacağı uyarısında bulundu.

Zelenskiy yönetimi uzun süredir istiyordu

Antipersonel kara mayınlarının Ukrayna'nın kullanımına açılması her ne kadar Rus birliklerin ilerlemesini engelleme amaçlı olsa da, 160'tan fazla ülke, bu silahın sivillere kalıcı zararlar verebileceğini belirterek kullanımlarını yasaklayan uluslararası bir anlaşma imzaladı. Ancak Kiev, Rusya'nın yaklaşık üç yıl önce işgal etmesinden bu yana bu silahları istiyor ve Kremlin'e bağlı güçler antipersonel kara mayınlarını cephe hatlarına bolca yerleştirerek Ukrayna'nın kendi topraklarını geri almaya çalışırken ilerlemesini engelliyor.

Yetkililer, Biden yönetiminin Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'nın cephe hatlarına yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu ve bu ilerleyişi durdurmanın acil bir ihtiyaç olduğunu söylerken; Pentagon'un mayınların sağlanmasının Biden yönetiminin Rusya'nın saldırılarını yavaşlatmak için atabileceği en yararlı adımlardan biri olduğuna inandığını belirtti.

Rusya cephelerde ilerliyor

Yetkililerden biri, "Rusya, verdiği kayıplara aldırmaksızın doğuda Ukrayna hatlarına asker dalgalarıyla saldırıyor. Dolayısıyla Ukraynalılar açıkça kayıp veriyor ve daha fazla kasaba ve şehir düşme riski altında. Bu mayınlar tam da bununla mücadele etmek için özel olarak üretildi" açıklamasını yaptı.

Biden, kendi yönetimi içindeki endişeler ve siviller için riskin kabul edilemez derecede yüksek olduğunu söyleyen çok çeşitli mayın karşıtı savunucular karşısında Ukrayna'ya mayın tedarik etme konusunda isteksiz davranmıştı. Ancak Rusya'nın son aylarda savaş alanında kaydettiği ilerleme Beyaz Saray'ı Kiev'e yardım etmek için yeni yollar bulmaya zorladı, özellikle de çatışmayı hızlı bir sonuca doğru yönlendirme sözü veren Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın zaferinin ardından.