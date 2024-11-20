Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Gramajı söylemeyene ceza

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla döner, iskender ve hamburgerde tarife ve fiyat listelerinde gramaj bilgilerine yer verilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlendiği bildirildi.

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Söz konusu düzenlemelerin tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi açısından önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler arasında en fazla işletmeye sahip, tüketici tarafından en çok tercih edilen ürünlerin başında döner, iskender ve hamburger ürünlerinin yer aldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, Yiyecek ve İçecek Sektöründe Döner, İskender ve Hamburger Ürünlerinde Menüde Gramaj Bilgisi Verme Zorunluluğu Getirdi Gramaj Bilgisi Vermeyenlere Denetim Başlattı



(20.11.2024) pic.twitter.com/cmBsG84SGu — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 20, 2024 "Gramaj bilgisine yer verilmemesi sebebiyle fiyat karşılaştırması yapılamıyor" Açıklamada, son dönemlerde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, "döner sandviç", "ekmek arası döner", "dürüm döner", "servis döner" gibi isimler altında farklı fiyatlarla satıldığı aktarılarak, iskender ve hamburgerin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulduğunun ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığının ve tüketicinin eksik bilgilendirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Bu konuda tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ticari teamülle yerleşmiş satış usulü olarak ağırlığı ölçülerek ve farklı gramajlarda satılan döner ve iskender ile yaygın olarak tercih edilen hamburger özelinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için sektörde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerine yer vermesi gerektiği hususunda sektörü temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu bilgilendirildi. Ayrıca 81 Ticaret il müdürlüğü tarafından yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler nezdinde yaygın ve yoğun denetimler yapılmaya devam edilecek. İşletmelerimizin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması açısından belirtilen hususlara dikkat etmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir."

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