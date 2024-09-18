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        Haberler Dünya Tansiyon yükseldi! Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı? | Dış Haberler

        Tansiyon yükseldi! Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?

        İsrail-Lübnan hattında 8 Ekim'den bu yana artan gerilim, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının hedef alınmasıyla daha da yükseldi. Hizbullah saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu, ancak İsrail'den henüz açıklama gelmedi. Patlamaların nasıl gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor, ancak NYT'nin haberine göre Mossad, Hizbullah'ın sipariş ettiği çağrı cihazlarının içine patlayıcı yerleştirdi. Tayvan merkezli çağrı cihazı şirketi Gold Apollo da Lübnan'a gönderilen çağrı cihazlarının üretiminin Avrupa'daki bir şirkete taşeron olarak verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 07:46 Güncelleme: 18.09.2024 - 08:15
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        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından tansiyonun yükseldiği bir diğer nokta İsrail-Lübnan hattı oldu. İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerilim ise Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmasıyla yeni bir boyut kazandı.

        Hizbullah, saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu; İsrail'den ise henüz açıklama gelmedi. Şu ana kadar 9 kişi öldü, 3 bine yakın kişi yaralandı.

        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
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        Hizbullah, patlamaların nedenlerine ilişkin soruşturma yürütüldüğünü İsrail'in bu eyleminin cezasız kalmayacağını bildirdi.

        Güvenlik kaynakları, patlamaların cihazların pillerinin aşırı ısınması nedeniyle kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Reuters'a konuşan uzmanlar, pilin tek başına patlamalara neden olmak için yeterli olmasının çok mümkün olmadığını vurguladı.

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        NYT: İSRAİL ÇAĞRI CİHAZLARINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİ

        Ancak bir diğer iddia ise, İsrail'in Hizbullah'ın çağrı cihazlarının tedarik zincirine sızmış olma ihtimali. New York Times'ın haberine göre, İsrail çağrı cihazları Lübnan'a ithal edilmeden önce içine patlayıcı madde gizledi.

        NYT haberinde, İsrail'in Tayvanlı üretici Gold Apollo'dan sipariş edilen ve Hizbullah mensuplarına gönderilecek çağrı cihazlarına içine patlayıcı sakladığını ve bunları uzaktan patlatmak için bir anahtar yerleştirildiğini yazdı.

        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
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        Gazeteye konuşan kaynaklar, Lübnan'da dün saat 15:30'da çağrı cihazlarına Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi görünen bir mesaj geldiğini ve bunun patlayıcıları harekete geçirdiğini söyledi.

        Kaynakların bazılarına göre, cihazlar patlamadan önce birkaç saniye bip sesi çıkaracak şekilde programlanmıştı.

        GOLD APOLLO: HİZBULLAH'A GÖNDERİLEN CİHAZLARIN ÜRETİMİ AVRUPA'DAKİ BİR ŞİRKETTE

        Tayvan merkezli çağrı cihazı şirketi Gold Apollo tarafından olayın ardından yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan çağrı cihazlarının Avrupalı ​​bir dağıtımcı tarafından yapıldığı belirtildi.

        Gold Apollo, Lübnan'a ithal edilen ve daha sonra Hizbullah'ın tedarik ettiği 5 bin adet çağrı cihazının (çoğunlukla AP924 model çağrı cihazı) üretimini Avrupa'daki bir şirkete taşeron olarak verdiğini açıkladı.

        CNN International ise patlamaların İsrail istihbarat servisi Mossad ve İsrail ordusu arasındaki ortak bir operasyonun sonucu olduğunu yazdı.

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        #Hizbullah
        #çağrı cihazı
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