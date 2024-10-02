Zorbalar at üzerinde! Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
Kayseri'de yılkı atlarını görmek isteyen bir aile, bölgeye at üzerinde gelen bir grup tarafından saldırıya uğradı. Aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit de eden ve araçlarına zarar veren 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı
Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atları görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit eden ve araçlarına zarar veren 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre İstanbul'da yaşayan H.Ö., ailesiyle birlikte Kayseri'deki yılkı atları görmek için Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Mahallesi'ne geldi.
ZORBALIK KAMERADA
Yılkı atların sahibi olduğunu iddia eden A.K., atları görmek için gelen H.Ö. ve ailesine fotoğraf çekiminin ücretli olduğunu söyleyerek, para istedi. Para ödemeyi kabul etmeyen H.Ö. ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.K.’nın çalışanları da katıldı.
Yaşanan arbede sırasında H.Ö. ve ailesi tehdit edilip, darp edilirken, ailenin araçlarına da zarar verildi. Cep telefonuyla kaydedilen zorbalığın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda olayla ilgili A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. Şüpheliler, 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve Mala zarar verme suçlarından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
ATIYLA ÜZERİNE GİDEREK, KIRBAÇLA VURMUŞ
Aileyi tehdit eden şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, H.Ö.'nün A.K.'nin yanına giderek, 'Dayı sen mi küfrettin ablama? Ablama sen mi küfrettin?' dediği, A.K.'nin ise 'Alana girme diyorum, giriyor' dediği ve atıyla H.Ö.'nün üzerine giderek kırbaçla vurduğu görüldü. Soruşturma sürüyor.