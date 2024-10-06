Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gece saatlerinde 30 hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gece saatlerinde 30 hava saldırısı düzenledi

        İsrail-Lübnan hattında gerilim devam ederken, İsrail Beyrut'un güneyine 23 Eylül'den bu yana "en şiddetli saldırılarından" birini gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki çeşitli alanlara 30'dan fazla hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:12 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletildiği 23 Eylül'den bu yana "en şiddetli saldırılarından" birinin yaşandığı gece saatlerinde İsrail savaş uçakları başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesindeki çeşitli alanlara 30'dan fazla hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve İsrail'in gece saatlerinde bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği belirtildi.

        Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama seslerinin duyulduğu ve bölgeyi siyah dumanların kapladığı aktarıldı.

        İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı kaydedildi.

        REKLAM

        Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, "gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının, hassas istihbarat rehberliği altında Beyrut bölgesine birçok saldırı düzenleyerek çok sayıda silah deposunu ve yapıyı hedef aldığını" ifade etti.

        Adraee, "Hizbullah'ın savaş araçlarını ve üretim tesislerini Beyrut'un kalbindeki konutların altına yerleştirerek, bölge sakinlerini tehlikeye attığı" iddiasında bulundu.

        İsrail ordu sözcüsünün iddialarına ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı ancak daha önce ordunun benzer iddialarını reddetmişti.

        İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi İsrail saldırılarında öldü.

        REKLAM

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #lübnan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Habertürk Anasayfa