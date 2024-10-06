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        Haberler Gündem Güncel Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Takı töreni 5 saat sürdü | Son dakika haberleri

        Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Takı töreni 5 saat sürdü

        Van'da Ezdinan aşiretine mensup 28 yaşındaki Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden 25 yaşındaki Hasret Bilici çiftinin düğününe 7 bin kişi katıldı. Düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon lira para takıldı, davetlilere 200 koyun kesilip, kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:59
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          Van'da Ezdinan aşiretine mensup Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici hayatını birleştirdi.

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          7 BİN KİŞİ KATILDI

          Çiftin Van'daki kır düğününe, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları, gelin ve damadın yakınlarından oluşan yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

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          Düğün için 200 koyun kesildi, davetlilere kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.

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          Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde, damada 10 milyon TL, geline ise yaklaşık 4 kilo altın takıldı. 

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          TAKILAN PARALARI 25 KİŞİ SAYDI

          Takılan parayı yaklaşık 25 kişi sayarken, gelin Hasret Bilici'nin üzerindeki takıları taşımakta zorlandığı görüldü. 

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          Davetliler, gelin ve damatla birlikte halay çekti, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde saatlerce oynadı.

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