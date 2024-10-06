Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Takı töreni 5 saat sürdü
Van'da Ezdinan aşiretine mensup 28 yaşındaki Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden 25 yaşındaki Hasret Bilici çiftinin düğününe 7 bin kişi katıldı. Düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon lira para takıldı, davetlilere 200 koyun kesilip, kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.
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Van'da Ezdinan aşiretine mensup Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici hayatını birleştirdi.
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7 BİN KİŞİ KATILDI
Çiftin Van'daki kır düğününe, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları, gelin ve damadın yakınlarından oluşan yaklaşık 7 bin kişi katıldı.
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Düğün için 200 koyun kesildi, davetlilere kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.
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Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde, damada 10 milyon TL, geline ise yaklaşık 4 kilo altın takıldı.
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TAKILAN PARALARI 25 KİŞİ SAYDI
Takılan parayı yaklaşık 25 kişi sayarken, gelin Hasret Bilici'nin üzerindeki takıları taşımakta zorlandığı görüldü.
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Davetliler, gelin ve damatla birlikte halay çekti, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde saatlerce oynadı.
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