İbrahim Yıldız yazdı: Harika gole VAR engeli!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında Bodrum FK ile sahasında 0-0 berabere kalırken, maça lacivert-beyazlıların VAR kararıyla iptal edilen golü damga vurdu. İlk yarıda Fall'ın yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği müthiş şut filelerle buluştu. Ancak VAR odası, pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle hakem Direnç Tonusluoğlu'nu VAR protokolüne aykırı şekilde pozisyonu incelemeye davet etti. Tonusluoğlu da verdiği kararın arkasında duramayarak VAR'ın skandal uyarısına uydu ve Kasımpaşa'nın buz gibi golü güme gitti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Kasımpaşa-Bodrum FK maçındaki skandal VAR kararını kaleme aldı.
Geçen hafta Galatasaray karşısında, 3-0’lık yenilgiden 3-3’ü yakalayan Kasımpaşa güzel oyunu ile büyük sükse yapmıştı.
Bodrumspor maçı kolay gibi gözüküyordu. En azından Galatasaray maçının yüksek performansı kazanma duygusunu yaratıyordu.
Ne var ki, istenilen oyun gerçekleşmedi. Bunun temel nedeni rakip Bodrumspor’un bir puanı hedefleyen oyun anlayışıydı. Maç süresince olabildiğince tempoyu düşürdüler. Başta kaleci olmak üzere her duran topu çok ağır kullanarak zamana oynadılar. Hatta, zamanı çaldılar. Orta hakem Direnç Tonusluoğlu, Bodrumsporlu oyuncuların zaman çalma girişimlerine seyirci kaldı.
Böyle olunca Kasımpaşa'nınn akan oyundaki temposu düştü. Oyun soğudu.
Bodrumspor ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Savunmaya iyice kapandılar. 'Çanakkale Geçilmez' taktiğini iyi uyguladılar. Hedefleri bir puandı. Bunu da elde ettiler. Karşılaşma boyunca rakip kalede çok az göründüler. Özellikle ikinci yarı pozisyonları yoktu.
Bodrumspor kalecisi Souza tartışmasız maçın yıldızı oldu. 3 net gol olabilecek pozisyona izin vermedi. Kaçan goller Kasımpaşalı oyuncuları mental olarak etkiledi. Son anlarda yaptıkları girişimler de sonuç vermedi.
Kapanan takımlara karşı gol bulmak gerçekten zor. Şans faktörü de devreye girince ev sahibi takım hiç beklemediği bir sonuçla sahadan ayrıldı.
Maçın dönüm noktası VAR’ın devreye girdiği andı.
Fall’ın kontra bir akında yakaladığı topu savunma oyuncusundan söküp uzak bir noktadan Bodrumspor ağlarına göndermesi gerçekten harikaydı. Uzun süre unutulmayacak 35-40 metreden bir gol atmıştı Fall.
Fakat, golün ardından VAR’ın uyarısı ile orta hakem pozisyonu izleyerek, sahalarımızda görmeye alışık olmadığımız golün geçersiz olduğu kararını verdi.
Şaşırtıcı hatta skandal diyebileceğimiz bir karardı.
Gol öncesi hakemin çok yakınında olan pozisyona hakem devam işareti yaptı. Faul söz konusu değildi. Doğal bir hareketti. Kasımpaşalı oyuncu topa yükselirken, Bodrumsporlu oyuncu rakibine bakıp engellemeye çalışıyor, topa yükselmiyor. Ardından gelen gol sonrası yapılan uyarı neden yapıldı? VAR, bu tür pozisyonlar için VAR protokolünü tam olarak uyguladı mı? Bu soruların yanıtı ne yazık ki, takıma göre değişiyor.
Hakem Tonusluoğlu, VAR uyarsa da kararının arkasında duramadı. Yanlışı doğruya tercih etti. Herkesin bir hesabı var belli ki.
NE OLMUŞTU?
Kasımpaşa'nın Bodrum FK'yı konuk ettiği maçın 34. dakikasında ev sahibi ekibin golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hajradinovic'in kendi yarı sahasında savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kalecinin ceza sahasını terk ettiğini görünce rakibinden sıyrılıp topu uzak mesafeden ağlara gönderdi.
Golün ardından VAR'ın uyarısıyla monitöre giden maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, golün öncesinde Kevin Rodrigues'in Taulant Seferi ile girdiği hava topu mücadelesinde rakibe faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kasımpaşa cephesi karara uzun süre itiraz etti. Lacivert-beyazlılar, maçın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Onur Özütoprak'ın protokol hatası yaptığını ifade etti.