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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gürültü tartışmasında cinayet! Sokaktakilere kurşun yağdırdı | Son dakika haberleri

        Gürültü tartışmasında cinayet! Sokaktakilere kurşun yağdırdı

        Samsun'da 63 yaşındaki Sabit Yavuz adlı cani, sokakta gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştığı gruba kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda 22 yaşındaki Ergün Mehmetcan Duman hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:21 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:04
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        Gürültü tartışmasında cinayet! Sokaktakilere kurşun yağdırdı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Sabit Yavuz (63), sokakta gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştığı gruptan Ergün Mehmetcan Duman’ı (22) tabancayla vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, sabaha karşı Bafra ilçesinde meydana geldi. Sabit Yavuz, sokakta ‘gürültü yapıyorsunuz, sessiz olun’ diyerek Ergün Mehmetcan Duman ve arkadaşlarını uyarınca tartışma çıktı.

        SOKAKTAKİ GRUBA KURŞUN YAĞDIRDI

        Tartışma kısa sürede büyüdü, Sabit Yavuz tabancayla gruba ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun Ergün Mehmetcan Duman’ın göğsüne isabet etti.

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        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sabit Yavuz ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #Samsun
        #Son dakika haberler
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