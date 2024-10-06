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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlıların golü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile gelirken Gaziantep FK'ya beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Maxim kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 18:13 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:12
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        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Gaziantep BŞB Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Beşiktaş'ın golü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile gelirken Gaziantep FK'ya beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Maxim kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 17 yaptı. Gaziantep FK ise 5 puanda yükseldi.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

        BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ VAR UYARISIYLA GELDİ

        Beşiktaş, Gaziantep FK maçının 26. dakikasında penaltı bekledi. Muçi'nin pasıyla Rafa Silva kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun vuruşu kaleci Dioudis'ten döndü. Dönen topu Gaziantep savunması aldı ancak oyuncular arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan Immobile, araya girip topu kaptı, kaleciyi geçmek üzereyken yerde kaldı.

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        Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın incelemesini 2 dakika boyunca bekledi. Ardından inceleme için monitöre davet edildi ve penaltı kararın verdi.

        Ciro Immobile, kazanılan penaltıyı 31. dakikada gole çevirdi.

        PAULISTA SAKATLANDI

        Mücadelenin 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Paulista, üst baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Paulista'nın oyuna devam edemedi.

        Brezilyalı oyuncu, kenara geldi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

        28. dakikada Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta top kaleci Dioudis'den döndü. Viana'nın önünde kalan topu çalan Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

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        31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

        41. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Sorescu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sorescu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Muhammet Ali Metoğlu gol kararını iptal etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        73. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.

        81. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        90+6. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Viana kafayla Maxim'e indirdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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