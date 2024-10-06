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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Galatasaray: 1 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray: 1 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Yunus Akgün'ün, 28. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve milli ara öncesi hata yapmadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.10.2024 - 18:02 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:10
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        G.Saray Yunus'la kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        G.Saray'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

        Bu sonucun ardından Cimbom, namağlup serisini sürdürdü ve 22 puana yükseldi. 3 maç sonra mağlup olan Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

        Ligin 9. haftasında G.Saray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

        VAR İNCELEDİ OFSAYT YOK

        Gabriel Sara'nın uzun pasında savunmanın arkasında sarkan Yunus Akgün, 28. dakikada takımını öne geçirdi. Genç yıldızın bu pozisyonu VAR tarafından incelenirken, Florent Hadergjonaj ofsaytı bozan isim oldu ve sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.

        G.SARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

        Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden sadece 1 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, kaleci Günay Güvenç'i yedeğe çekerken cezası nedeniyle RFS müsabakasında görev yapamayan Muslera'yı 11'de oynattı.

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        OSIMHEN TRİBÜNDEN İZLEDİ

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, müsabakayı statta izledi. Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Alanyaspor maçını locadan takip etti.

        KADIN VE ÇOCUĞA ŞİDDETE TEPKİ

        Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı. Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla da şiddet olaylarını kınadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        16. dakikada Sara’nın sağ çaprazdan ortasında Barış Alper’in ceza sahası içinde uzak köşede yaptığı gelişine vuruşta kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

        24. dakikada Yunus Akgün’ün Mertens ile paslaştıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        28. dakikanın ilk saniyelerinde Sara’nın savunma arakasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün penaltı noktası üzerinde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul’un üstünden ağlara gönderdi. 1-0

        37. dakikada Icardi’nin pasında Barış Alper’in sol çaprazdan sert vuruşunda top üstten auta gitti.

        47. dakikada Torreira’nın vuruşu sonrası savunmadan dönen topa Kaan Ayhan’ın ceza yayı gerisinden gelişine vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

        58. dakikada Icardi’den aldığı pas sonrası önünü boşaltan Yunus Akgün pasını Sara’ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.

        80. dakikada sol taraftan Gabriel Sara’nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı’nın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

        90+2. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Marcos Lopes, rakibini geçip pasını Serdar Dursun’a bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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