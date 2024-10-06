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        Haberler Gündem Güncel Kablo koruyucu boru detayı! 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kablo koruyucu boru detayı! 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!

        İzmir'de sokakta elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda "enerji kablosunun mazgalın hemen altında bulunduğu, kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği ve mazgalın kabloya baskı yapması nedeniyle izolasyonunun bozulduğu" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:41
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        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
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        İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, bir grup avukatın talebi sonrası delil tespiti amacıyla hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu.

        AA'da yer alan habere göre İzmir'de bir grup avukatın, sorumlu kurumların tespiti amacıyla İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuru üzerine 18 Temmuz'da yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonrası hazırlanan rapor, tamamlandı.

        KABLO KORUYUCU BORU DETAYI

        Dosyaya eklenen raporda "enerji kablosunun mazgalın hemen altında bulunduğu, kablo derinliğinin yaklaşık 15 santimetre olduğu, kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği ve mazgalın kabloya baskı yapması nedeniyle izolasyonunun bozulduğu" ifadelerine yer verildi.

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        Başvuruyu yapan avukatlardan Murat Fatih Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümünün üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçtiğini, olayın unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti.

        Olay ve hukuki sürecin ardından çok sayıda kişinin benzeri olayları yaşadığına ilişkin başvurularda bulunduğunu ileri süren Ülkü, sorun olan veya olma olasılığı bulunan tüm sokak ve caddelerde elektrik tesisatı ve kabloların denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

        OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ

        İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının ardından İZSU Genel Müdürlüğü ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketi üst yöneticilerinin de bulunduğu 13'ü tutuklu 42 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

        Bir grup avukat ise sorumlu kurumların tespiti talebiyle İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuş, yeniden bilirkişi incelemesi yapılmıştı.

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        #son dakika
        #İzmir
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