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        Haberler Gündem Güncel Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı | Son dakika haberleri

        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı

        Tekirdağ'da Eren Uzuner'in tabancayla ateş ederek ağır yaraladığı 27 yaşındaki Fatma Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eren Uzuner, platonik aşk beslediği Özdemir ile yanındaki arkadaşı Barkın Perçin'e kurşun yağdırmış, saldırıda 34 yaşınaki Perçin hayatını kaybederken Fatma Özdemir ile beraber 1'i polis 3 kişi yaralanmıştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:56
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          Tekirdağ'da silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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          Olay, dün Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi.

          Ev eşyası satılan mağazada şoför olarak çalışan 33 yaşındaki Eren Uzuner, iddiaya göre, aynı mağazadaki platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i (27) iş yeri yakınlarındaki çay ocağının önünde arkadaşı Bakın Perçin (34) ile otururken gördü.

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          Eren Uzuner, taburede oturan Fatma Özdemir ile Barkın Perçin'e yanlarına gidip, üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti.

          Özdemir ile Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez de iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurup yaraladı.

          Eren Uzuner, daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binip kaçtı.

          Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Barkın Perçin'in başına isabet eden kurşunla öldüğünü tespit etti.

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          GENÇ KIZ 2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

          Yaralılar Fatma Özdemir, N.Ç.K. ve S.D., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

          Polis ekipleri kaçan Eren Uzuner'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevre yolunda Uzuner'in kullandığı aracı durdurup, üzerindeki tabancayı atmasını söyledi.

          İddiaya göre, Uzuner'in yere attığı tabancanın ateş alması sonucu, trafik polisi ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

          Durumu hafif olan polis memuru da hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan polis memuru ile S.D. ve N.Ç.K., tedavilerinin ardından taburcu edildi.

          İki gündür yaşam mücadelesi veren Özdemir ise bugün hayatını kaybetti.

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          Emniyette işlemleri tamamlanan Eren Uzuner, çelik yelek giydirilip, elleri ters kelepçeli olarak sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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          TUTUKLANDI

          Uzuner, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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