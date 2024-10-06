Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı

Eren Uzuner, taburede oturan Fatma Özdemir ile Barkın Perçin'e yanlarına gidip, üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti.

Özdemir ile Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez de iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurup yaraladı.

Eren Uzuner, daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Barkın Perçin'in başına isabet eden kurşunla öldüğünü tespit etti.