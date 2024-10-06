Mustafa Denizli: Sara Galatasaray'ın en iyisi!
Türkiye'nin efsane yorumcularından Mustafa Denizli, HT Spor'da "Köşe Vuruşu" programında Galatasaray'ı değerlendirdi. Denizli, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde transfer ettiği Gabriel Sara'dan övgüyle bahsetti.
Türkiye'nin efsane yorumcularından Mustafa Denizli, HT Spor'da "Köşe Vuruşu" programında Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, Mustafa Denizli'ye "Kasımpaşa ve RFS maçlarından sonra 'aman skoru tutalım' gördünüz mü?" sorusunu sordu.
İşte Mustafa Denizli'nin açıklamaları:
Çok net bir şekilde gördük. Bu saha içinde ve dışında psikolojik olarak normaldir. 2-0 ve 3-0'dan maç kazanamıyorsan, bu düşünce aklında vardır. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu görüntüsünü yadırgamamak lazım. Alanya kötü oynadı, G.Saray daha farklı kazanabilirdi. O kadar çok boş alanda topla buluştular ki... Alanya takım savunmasını yapar gibi gözüktü ama paylaşımları çok zayıftı. Buna rağmen onların da birkaç tane pozisyonu vardı. G.Saray'ın bazı vuruşlarında da isabet yoktu, bazıları da kalecinin üstüne gitti.
"SARA G.SARAY'IN EN İYİSİ"
G.Saray coşkulu bir oyun oynamadı. Yunus Akgün ilk yarıda etkiliydi, 2. yarıda fena değildi. Çalışkan bir futbolcu ama Galatasaray'ın kalite ayaklarından Icardi goller atmasına rağmen haftalardır oyunun içinde rolü alt seviyelerde. Orta sahada Gabriel Sara toparlayıcı, şu anda en iyi futbolcu. Geçen seneki Mertens'in kullandığı topları bu sene o kullanıyor, kalitesi oyuna etkili olacaktır.
"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ÇİZGİDE OYUNCU ÇOK AZ VAR"
G.Saray'da düşündüğümüz çizgide olan çok az oyuncu var. Sanchez ve Sara var, Yunus kımıldıyor Jakobs da bekleneni veriyor üstünde de değil altında da değil.