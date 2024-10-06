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        Haberler Gündem 3. Sayfa Makamında silahlı saldırıya uğradı! | Son dakika haberleri

        Makamında silahlı saldırıya uğradı!

        Balıkesir Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun makamında uğradığını silahlı saldırının ardından hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:31 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:47
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        • 1

          Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi.

        • 2

          Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu. Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        • 3

          CENAZESİ OTOPSİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

          Kaymakam Elif Çelik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

        • 4

          Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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