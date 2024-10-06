Makamında silahlı saldırıya uğradı!
Balıkesir Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun makamında uğradığını silahlı saldırının ardından hayatını kaybettiği bildirildi
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi.
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Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu. Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
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CENAZESİ OTOPSİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Kaymakam Elif Çelik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
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Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.