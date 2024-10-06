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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: Son anda virajı dönemedi - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Son anda virajı dönemedi

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında uzatma anlarına 1-0 önde girdiği maçta 90+5'te yediği golle deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 06.10.2024 - 23:47 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:47
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        "Son anda virajı dönemedi"
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        Beşiktaş, 2 haftada 5 maçlık zorlu fikstürün sonunda Gaziantep deplasmanındaydı. Frankfurt yenilgisinin ardından gözünü Süper Lig'e çeviren siyah-beyazlılar, şiddetle puana ihtiyacı olan rakibi karşısında fırsatlar bulsa da bir o kadarını da rakibine verdi. Frankfurt maçında penaltıyı kaçıran Ciro Immobile, VAR uyarısıyla gelen kendi kazandırdığı penaltıda yine topun başına geçerken bu kez hata yapmadı.

        Beşiktaş öne geçmesine rağmen maçı kontrolü altına bir türlü alamadı. İlk yarıda Gaziantep'in kaçan net fırsatları ve VAR'dan iptal edilen golü geliyorum diyen tehlikenin işaretleriydi. İkinci yarı da benzer görüntü devam etti. Giovanni van Bronckhorst'un değişiklikleri de Gaziantep’in baskısını kırmak yerine artırmaya başladı. İlk yarıdan beri geliyorum diyen gol de 90+5'te gelince puan kaybı kaçınılmaz oldu.

        Beşiktaş, 2 haftalık yoğun fikstüründe 5 maça çıkarken Avrupa Ligi'nde 2 maçta da puan alamadı. Süper Lig'de ise Eyüpspor'u ve Kayserispor'u yenerken Gaziantep deplasmanında son anda 2 puanı bıraktı. Avrupa bir kenara ama Süper Lig'de Gaziantep'te alınan beraberlik, hele de galibiyete bu kadar yakınken ileride çok aranabilecek bir kayıp. Bu kaybın göz göre göre gelmesi de cabası.

        Ve tabii değişiklikler... Giovanni van Bronckhorst'un özellikle son 2 değişiklikte Rafa Silva ve Muçi'yi çıkarması, yerlerine ise Tayyip Talha Sanuç ve Zaynutdinov'u alırken Semih Kılıçsoy'u düşünmemesi dikkat çekici. Beşiktaş keyifle girebileceği milli araya son saniye golüyle moral bozukluğu ve soru işaretleriyle girdi.

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