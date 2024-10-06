Çağatay Çelik yazdı: 60 dakikalık Galatasaray

Son 27 lig maçının 25’ini kazanan Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı iki maçın etkisi iki değil çok daha fazla maçlık oldu. Şampiyonluk havasında çıkılan maçta alınan Fenerbahçe mağlubiyeti ve 3-0 öne geçilen Kasımpaşa maçındaki 3-3’lük beraberliğin yarattığı kırılma 5 puanlık kayıptan fazlasıydı.

Okan Buruk, 13. olan bir takıma geldi ve üst üste iki şampiyonlukla ciddi bir kredi elde ederek bu yaza girdi. Beşiktaş hezimeti, Young Boys’a elenilmesi bu kredinin büyük bölümünü götürürken, Kasımpaşa ve RFS maçlarındaki geri dönüşler Galatasaray’ı bir kırılma noktasına daha getirdi. Okan Buruk önceki iki sezonunda defalarca yaptığı gibi çok zora girebileceği maçı kayıpsız atlattı ancak oyun kaybı da çağırdı.

22 günde 7. maçına çıkan ve hemen aynı oyuncularla oynayan Galatasaray, önceki karşılaşmalara göre daha hazırdı. İyi bir ön alan baskısına sahip Alanyaspor’u sahada gezdirdi, topu hızlandırabildi ve nihayetinde ciddi bir baskıdan sonra golü de buldu.