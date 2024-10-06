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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: 60 dakikalık Galatasaray - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: 60 dakikalık Galatasaray

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı ve rakibini 1-0 mağlup etti. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi.

        Giriş: 06.10.2024 - 23:33 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:33
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        "60 dakikalık Galatasaray"
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        Son 27 lig maçının 25’ini kazanan Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı iki maçın etkisi iki değil çok daha fazla maçlık oldu. Şampiyonluk havasında çıkılan maçta alınan Fenerbahçe mağlubiyeti ve 3-0 öne geçilen Kasımpaşa maçındaki 3-3’lük beraberliğin yarattığı kırılma 5 puanlık kayıptan fazlasıydı.

        Okan Buruk, 13. olan bir takıma geldi ve üst üste iki şampiyonlukla ciddi bir kredi elde ederek bu yaza girdi. Beşiktaş hezimeti, Young Boys’a elenilmesi bu kredinin büyük bölümünü götürürken, Kasımpaşa ve RFS maçlarındaki geri dönüşler Galatasaray’ı bir kırılma noktasına daha getirdi. Okan Buruk önceki iki sezonunda defalarca yaptığı gibi çok zora girebileceği maçı kayıpsız atlattı ancak oyun kaybı da çağırdı.

        22 günde 7. maçına çıkan ve hemen aynı oyuncularla oynayan Galatasaray, önceki karşılaşmalara göre daha hazırdı. İyi bir ön alan baskısına sahip Alanyaspor’u sahada gezdirdi, topu hızlandırabildi ve nihayetinde ciddi bir baskıdan sonra golü de buldu.

        Bu sezon yediği gollerin neredeyse yarısını 75. dakikadan sonra yiyen Galatasaray için 60 dakikalık iyi oyundan sonra yine soru işaretleri başladı. PAOK ve Kasımpaşa maçında öndeyken oyunu durduramayan ve ritmi rakibin ayarlamasına izin veren takım, Alanyaspor karşısında da maçın gittili geldili olma isteğine uydu. Son iki sezonu şampiyon tamamlayan bir oyuncu grubunun maç bitirememe alışkanlığının kronik hale gelmesi kafa yorulması gereken bir sorun.

        Eleştirileri kafama takacak vaktim yok diyen Okan Buruk’un bu savunma performansı ve 60’tan sonra düşen oyuna kafa patlatması değil, çözüm bulması gerekiyor.

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