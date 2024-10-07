İsrail-Hamas çatışmaları tam bir yıl önce bugün başladı. İsrail bugün, 7 Ekim saldırılarının birinci yıl dönümü için anma törenleri düzenleyecek. Diğer yandan İsrail'in İran'a karşı misilleme saldırısı olasılığı artarken, Lübnan ve Gazze'de yoğun bombalama ve toplu tahliye emirleri gerginliği tırmandırıyor.

İsrailliller, ülke genelinde anma törenine hazırlanırken, bölgede benzeri görülmemiş bir krizin yaşandığı bir bölge yüksek alarma geçti. İsrail'de yetkililer, Negev çölündeki bir şehrin merkezindeki otobüs istasyonunda silahlı saldırı düzenlenmesine karşı tetikte olduklarını söyledi. Geçen haftaki saldırıda bir kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı "misilleme" yanıtı verdi ancak zamanı ve yeri kendisinin seçeceğini söyledi. Washington, bölgeyi daha da topyekün bir savaşa sürükleyebilecek kırmızı çizgileri aşmaması için Netanyahu'yu uyardı.

İran'da havaalanları, İsrail petrol ya da nükleer tesislerine olası saldırı ihtimaline karşı dün uçuşları iptal etti. Uçuşlar bu sabaha karşı "güvenli koşulların sağlanması" sonrasında kaldırıldı.

İsrail aylar sonra ilk kez Gazze'nin kuzeyine bir tank kolunu gönderdi ve orada büyük bir operasyon başlattı. Saldırılarda bir camiyi ve okulu vurdu, 24 kişi öldü. İsrail, dün yüz binlerce sivilin kaldığı kuzey Gazze Şeridi'nin tamamı için yeni bir genel tahliye emri yayınladı ve İsrailli bir askeri sözcü Hamas'a karşı "savaşın yeni bir aşamasının" başladığını söyledi.

Beyaz Saray ve Pentagon'dan üst düzey yetkililer, beklenen saldırısı konusunda İsrail ile görüşmelerde bulundu. Joe Biden, Netanyahu'yu İran'ın nükleer veya petrol üretimini hedef almaması konusunda uyardı.

İRAN'DAN "MİSİLLEME OLURSA YANIT VERİRİRİZ" AÇIKLAMASI

İsrail, son bir haftalık çatışmada onlarca askerinin Lübnan'da yaralandığını söylerken, Hizbullah bu hafta sonu 20 İsrail askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Netanyahu, "Bizi yok etmeyi amaçlayan İran'ın kötülük eksenine karşı zorlu bir savaşın içindeyiz. Bu olmayacak, çünkü birlikte duracağız ve Tanrı'nın yardımıyla birlikte zafer kazanacağız." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumartesi günü, İsrail'in İran'a saldırması durumunda İran'ın buna yanıt vereceği konusunda uyarıda bulundu. Arakçi, "Siyonist rejimin herhangi bir saldırısına tepkimiz tamamen net. Her eylem için İran'dan orantılı ve benzer bir tepki olacak, hatta daha da güçlü." dedi.