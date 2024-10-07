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İstanbul'da kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi.

TERS YÖNDE YARIŞ İDDİASI DHA'da yer alan haber ve iddiaya göre, Alibeyköy otogarından hareket eden ve Malatya’ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsü ile ters yönde yarış yaptıkları iddia edilen 2 motosiklet çarpıştı.

OTOBÜSLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI Yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, savrulan diğer motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yolcu otobüsünün şoförü ve yan koltuktaki ikinci şoför ise çarpışmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK EKİBİ VE POLİS SEVK EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendikten sonra Cebeci Tüneli'ne olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaza yapan motosikletlerin parçaları yaklaşık 150 metrelik alana yayılırken, olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde uzun süre çalışma yaptı. Ekipler, kazanın nedenini belirlemek için yolcu otobüsünün kamera kayıtlarını da incelendi.

CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Henüz kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.