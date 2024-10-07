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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ | Tünelde ters yönde yarış iddiası... Feci son - HABERLER | Son dakika haberleri

        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!

        İstanbul Sultangazi, Cebeci Tüneli'nde ters yönde yarış yaptıkları iddia edilen 2 motosiklet, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, diğer motosiklet sürücüsü ile otobüste bulunan 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 08:58 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:01
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        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
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        İstanbul'da kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi.

        TERS YÖNDE YARIŞ İDDİASI

        DHA'da yer alan haber ve iddiaya göre, Alibeyköy otogarından hareket eden ve Malatya’ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsü ile ters yönde yarış yaptıkları iddia edilen 2 motosiklet çarpıştı.

        OTOBÜSLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        Yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, savrulan diğer motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yolcu otobüsünün şoförü ve yan koltuktaki ikinci şoför ise çarpışmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

        SAĞLIK EKİBİ VE POLİS SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

        Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendikten sonra Cebeci Tüneli'ne olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaza yapan motosikletlerin parçaları yaklaşık 150 metrelik alana yayılırken, olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde uzun süre çalışma yaptı. Ekipler, kazanın nedenini belirlemek için yolcu otobüsünün kamera kayıtlarını da incelendi.

        CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Henüz kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #istanbul
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