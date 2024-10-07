Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
İstanbul Kağıthane'de bir kişi, trafikte husumetlilerinin saldırısına uğradı. Aracının önü kesilen ve çekiç ile sopalarla darp edilen kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganlar da gözaltına alındı
Kağıthane'de trafikte seyreden akü ustası bir kişi, aynı sanayi sitesinde akü işi yapan husumetlileri tarafından önü kesilerek çekiçli ve sopalı saldırıya uğradı.
DHA'nın haberine göre saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, saldırganlar gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇEKİÇ VE SOPALARLA SALDIRDI
Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden bir kişinin önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi.
Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü darp etti ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Öfkeli saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırdı. Çevredekilerin müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Saldırıya uğrayan kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. te yandan saldırganların geçtiğimiz ay da aynı kişiye saldırdıkları öğrenildi.