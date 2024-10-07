Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sıla bebek 1 aydır entübe! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sıla bebek 1 aydır entübe!

        Türkiye'nin yüreğini dağlayan Sıla bebeğin sağlık durumu ile ilgili son durum açıklandı. Darp edilen, cinsel istismara uğrayan ve tam 1 aydan bu yana entübe olan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

        Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sıla bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir aydır tedavisine devam ediliyor.

        DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Genel durumu kötü olan bebek, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül'de kızının, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

        REKLAM

        AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINDI

        Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri (25), Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        #sıla bebek
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Habertürk Anasayfa