Sıla bebek 1 aydır entübe!
Türkiye'nin yüreğini dağlayan Sıla bebeğin sağlık durumu ile ilgili son durum açıklandı. Darp edilen, cinsel istismara uğrayan ve tam 1 aydan bu yana entübe olan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sıla bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir aydır tedavisine devam ediliyor.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Genel durumu kötü olan bebek, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül'de kızının, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.
AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINDI
Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri (25), Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.