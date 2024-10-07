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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi - Galatasaray Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları da Galatasaray-Alanyaspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:23
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u, Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 mağlup etti ve milli ara öncesi moral depoladı.

        • 2

          Spor yazarları, Galatasaray-Alanyaspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        • 3

          "BÜYÜK PLANDA SONUÇ OLUMLU"

          Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray Eylül’deki milli maç arasından bu maça kadar, 23 günde 7 resmi müsabaka oynadı. Yoğun bir fikstür. Bu süreçten 5 galibiyet-2 beraberlik, ligde liderlik ve Avrupa’da 4 puanla çıktı. Büyük plana bakarsanız sonuç olumlu.

        • 4

          "MİLLİ ARA ŞANS OLACAKTIR"

          Levent Tüzemen (Fotomaç): G.Saraylı oyuncularda 60. dakikadan sonra ciddi bir yorgunluk gözlemledim. Bu durum, oyuncularda gol yeme korkusu ile panik ve telaş yaratırken Alanya cesaretlenip daha fazla atak yaptı. Tabela üzerinden bakarsak Galatasaray, önemli üç puan aldı. Milli maç arasının hem Okan Buruk hem de Galatasaraylı oyunculara toparlanmaları ve yeniden ritim yakalama adına bir şans olacaktır.

        • 5

          "F.BAHÇE DERBİSİYLE DEĞİŞTİLER"

          Ahmet Çakar (Sabah): Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor. İkinci devre büyük oranda oyundan kopuyorlar. Her ne kadar Alanya'nın gücü fazla olmasa da G.Saray'ın üzerine fazla gelemeseler de özellikle ikinci 45 dakikalar taraftar için can sıkıcı. Dün gece uzatma dakikalarında Alanyalı oyuncu kendisine çıkartılan topa iyi vursa kalenin üzerinden atmasa farklı olabilirdi. G.Saray özellikle Fenerbahçe galibiyetinden sonra temposu ve alan daraltmasında problemler yaşıyor. Sanki derbi galibiyetiyle çok şey başarıldı ve oyuncular ruhen tatile çıktı. Sonuçta; G.Saray için rahatlama maçıydı.

        • 6

          "OKAN BURUK'UN KARŞISINDAKİ EN BÜYÜK ENGEL"

          Ömer Üründül (Sabah): Galatasaray oyundan düşmesine rağmen son yarım saatte yine gollük pozisyonlar bulan taraftı. Gelelim genel gözlemlerime; bu maçta öncelikle 3 puan önemliydi, o alındı. Hücumda lokomotif görevi sahanın en başarılı isimlerinden Yunus'taydı. Mertens ve Barış'taki fiziki düşüş devam ediyor. Icardi ise sahada adeta yoktu. G.Saray'ın 10 kişi oynamasını, Yunus'un iki kişilik performansı önledi. Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel Icardi'ye tanıdığı sınırsız dokunulmazlıktır.

        • 7

          "İLAÇ GİBİ GELDİ"

          Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Bu galibiyet Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Kara bulutlar dağıldı, stres sona erdi. Oyun belki çok iyi değildi ama lider Galatasaray, milli maç arasına moralli girmiş oldu.

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