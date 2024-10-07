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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy 11'i unuttu - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu

        Beşiktaş, Gaziantep FK ile 90+5'te yediği golle 1-1 berabere kalırken Semih Kılıçsoy'un 5 oyuncu değişikliğinde de tercih edilmemesi dikkat çekti

        Giriş: 07.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:16
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        • 1

          Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK karşısında da Semih Kılıçsoy'u yedek soyundurdu.

        • 2

          Hollandalı çalıştırıcı, üst üste 7. Maçta da Semih'i yedek bırakırken bu kez sonradan yaptığı değişikliklerde de tercih etmedi.

        • 3

          Van Bronckhorst, 21. dakikada sakatlanan Gabriel Paulista'nın yerine Emirhan Topçu'yu alırken diğer değişiklikleri ise ikinci yarıda yaptı.

        • 4

          67. dakikada Ciro Immobile ve Joao Mario'yu çıkaran Hollandalı hoca, yerlerine Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Milot Rashica'yı aldı.

        • 5

          Van Bronckhorst, 86. dakikada ise Rafa Silva ve Muçi'yi kenara alıp Bahtiyar Zaynutdinov ile Tayyip Talha Sanuç'u oyuna sürdü.

        • 6

          Gaziantep'te süre bulamayan Semih bu sezon ikinci kez bir maçı kulübede tamamladı.

        • 7

          Semih, Avrupa Ligi'nde Lugano ile deplasmanda oynanan maçta da oyuna girmemişti.

        • 8

          Semih bu sezon 4 maça ilk 11'de başlarken 6 maçta ise sonradan oyuna dahil oldu.

        • 9

          Semih Kılıçsoy bu sezon 2 asist yaptı.

        • 10

          Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst Semih'le ilgili şunları söyledi:

          "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir."

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