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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz! | Son dakika haberleri

        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!

        İstanbul'da, komşu iki aile arasında, ceviz ağacından otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavganın taraflarından biri kalabalığın arasına iş makinesiyle girdi. 20'ye yakın kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:43
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        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
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        İstanbul'da olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki ağaçtan düşen cevizler bir otomobile hasar verdi.

        KAVGAYA KADIN VE ÇOCUKLAR DA GİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre otomobilin sahibiyle ceviz ağacı sahibinin tartışması kavgaya dönüştü. Tüm aile üyelerinin sokağa çıkmasıyla büyüyen taşlı sopalı kavgada kadın ve çocuklar aldıkları darbelerle yaralandı.

        İŞ MAKİNESİYLE KALABALIĞA DALDI

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        Taraflardan bir kişi iş makinesiyle kavgaya girerken iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtulanlar kavgaya devam etti. İş makinesiyle sokakta park halindeki araçlara da çarparak hasar veren sürücüye taş ve sopalarla saldırarak durdurmaya çalıştılar.

        20'YE YAKIN KİŞİ YARALANDI

        Yaşanan olayda 20'ye yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu.

        İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLDU

        Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu kavga anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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