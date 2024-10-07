Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Ambulans şoförü Mehmet Fatih Çınar, 7 Aralık 2021 tarihinde düzenli olarak kemoterapi tedavisi gören kanser hastası N.D.’yi hastaneye götürüyordu.

Aniden Ruşen Çöllüoğlu kullandığı otomobille ambulansı durdurarak önünü kesti. “Neden ambulansın sireni çalışıyor” diye bağırmaya başladı. Ambulans şoförü Çınar da, “Ağır hasta taşıyorum acil hastaneye gitmemiz gerek” dese de Çöllüoğlu izin vermedi.

Çöllüoğlu , “Ambulansın ilerlemesine izin vermeyeceğim” diyerek ambulansın arka kapısını açtı. Pandemi tarihleri arasında yüzünde maske bile olmadan kanser hastası N.D.’nin bulunduğu bölmeyi zorla inceledi. Çöllüoğlu yaklaşık 20 dakika boyunca hasta taşıyan ambulansın gitmesine mani oldu.

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İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ŞOFÖR ÇIKTI

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ruşen Çöllüoğlu, “Ben Üsküdar ilçe Sağlık Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışıyorum. Olay günü ambulans şoförü siren çalarak aniden önüme kırdı. Neredeyse kaza yapıyordum. Selektör yapınca ambulans durdu. Yanına yaklaşıp ‘Siren çalamazsın zaten ışıkların yanıyor’ dedim. Ben kesinlikle ambulansın önüne geçerek ambulansı durdurmadım” şeklinde kendini savundu. Ambulans şoförünün araçtan inerek kendisine arkadaki hastayı gösterdiğini iddia etti.

Olaya şahit olan kişiler de soruşturma aşamasında tanık olarak dinlendi. Tanıklar ambulans şoförünü doğrular nitelikle beyanda bulundu. Başsavcılık şüphelinin “Kamu kurumu faaliyetlerini cebir kullanarak engellemek” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Ruşen Çöllüoğlu ve şikayetçi avukatı Bahadır Yılmaz katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı da sanığın yaklaşık yarım saat boyunca ambulansın önünü kestiğini ve tanık anlatımlarının bunu doğruladığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Suçlamayı kabul etmeyen sanık ise “Beraatimi talep ediyorum” dedi. CEZADA TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMADI Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun işleniş biçimini ve sanığın kastının yoğunluğuna dikkat çekerek sanığa alt sınırdan uzaklaşarak 3 yıl hapis cezası verdi. Sanık lehine dava dosyası içerisine yansıyan takdiri indirim sebebi olabilecek bir husus tespit edilmediğine kanaat getiren mahkeme cezada indirim yapmadı. Mahkeme ayrıca sanığın şikayetçi tarafın avukatlık ücretini ödemesine de hükmetti.