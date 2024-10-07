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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması

        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı için açıklama geldi. Bakanlık ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar yapan işyerlerine 100 bin TL'den bir milyon TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:43
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        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
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        Son dönemde farklı il ve ilçelerde fırınlarda değişen ekmek fiyatlarına yönelik tartışma ile birlikte Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda maddesi olan ekmek fiyatı üzerinde yapılan spekülatif fiyat hareketlerinin toplumun genel refahını doğrudan etkilediğine işaret edildi.

        Ekmek fiyat tarifelerinin ticaret ve esnaf odalarınca yürürlüğe konulduğunun aktarıldığı açıklamada, fiyat tarifelerinin ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlendiği, bu tarifeler üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikâyetler alındığında da gerekli denetimlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca "haksız fiyat artışı" olarak değerlendirildiği ve gerekli idari para cezalarının uygulandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

        1 MİLYON TL'YE VARAN CEZA

        "İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışı yapan iş yerlerine 100 bin liradan 1 milyon liraya varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."

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