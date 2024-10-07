7 Ekim'den bu yana ABD'nin İsrail'e yardımı 18 milyar dolar | Dış Haberler

7 Ekim'den bu yana ABD'nin İsrail'e yardımı 18 milyar dolar | Dış Haberler

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Brown Üniversitesi, ABD'nin Gazze'deki yıkımın başlamasından bu yana İsrail'e yaptığı askeri yardımlara ilişkin bir rapor yayımladı.

ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulunduğu, bunun da bir yıl içerisinde Tel Aviv'e yapılan en yükse hibe olduğu aktarıldı.

ABD'nin yaptığı yardımların büyük çoğunluğunu top mermileri ve hava saldırılarında kullanılan yaklaşık bir tonluk sığınak delici ile güdümlü füzelerin oluşturduğu ifade edildi.

Washington'un yaptığı askeri yardımlar içerisinde "Demir Kubbe" gibi İsrail'in hava savunma sistemlerine 4 milyar dolarlık hibesi de yer alıyor.

Raporda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı kamuya açık askeri yardımın aksine, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e ne tür askeri yardımlarda bulunduğuna dair tam ayrıntıları paylaşmadığına dikkati çekildi. REKLAM ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bürokratik manevralarla İsrail'e yaptığı yardımların tam miktarını ve sistem türlerini gizlemeye çabaladığına işaret edildi. Buna ek olarak ABD'nin 7 Ekim'den sonra Yemen'deki Husilere karşı düzenlenenler başta olmak üzere Orta Doğu'daki "askeri operasyonlarına" da 4,86 milyar dolar harcadığı kaydedildi.

ABD, İsrail'e 251 milyar dolar askeri yardım yaptı ABD'nin bugüne kadar en fazla askeri yardım yaptığı ülkenin İsrail olduğu belirtiliyor. Rapora göre, ABD, İsrail'e 1959'dan bu yana 251 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu. ABD yönetimi, 1999'dan bu yana her yıl düzenli olarak İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım, 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti.