Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçmişte siyasetin doğru olması kadar zamanının da doğru olmasına vurgu yapmıştım. Bize göre doğru siyaset buluşturan, yakınlaştıran, kutupları ve hizipleri teker teker aşan ahlaklı siyasettir.

Biz siyaseti bir savaş biçimi olarak ele almıyoruz. İnsanların birbiri üzerine egemenlik kurmak için algılamıyoruz. Biz siyaseti retorik ve teorik olarak Batı'nın çıkarlarına çanak tutan sınıfsal bir şekilde ele almıyoruz. Siyasette hiçbir partiyle konuşup çözemeyeceğimiz alıp vermeyeceğimiz hiçbir durum hiçbir şey söz konusu değildir.

REKLAM Muhataplarımızın ne söylediklerine bakıyoruz. Sert veya yumuşak tavrımız fertlerin fikir ve düşünce kapasiteleriyle sınırlıdır. Bekamıza namlu çevrilmişken birlik içinde olmalıyız. Cumhurbaşkanımızın TBMM'nin açılış konuşmasındaki şu sözlerinin altı dikkatle çizilmelidir. Başımızda sınırlar yeniden çizilmeye çalışılırken Meclisimiz sağduyu ve uzlaşma içinde çalışmalıdır. Meclis'te uzlaşma ve istişare topluma da yayılacaktır. DEM PARTİ İLE TOKALAŞMA Günden güne körüklenen bölgesel yangının kapımıza dayandığı ortadayken birbirimizin açığını aramakla vakit mi kaybedelim? DEM sıralarına giderek elimi uzattım. DEM sıralarına elimi uzatmam doğaçlama değildi. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el gelin teröre cephe alın temennisi ve teklifidir. Biz gelişigüzel can sıkıntısından anlık dürtülerle el uzatmayız, durduk yere el vermeyiz. DEM'e uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir. DEM'e düşen görev uzanan samimi bu eli almasıdır.

"ÖZGÜR BEY'İN ÖZEL HAYATI İLE İLGİLİ İDDİA EDİLEN İFTİRALARIN HİÇBİRİSİ KONUMUZ OLMAYACAK" Özgür Bey'in özel hayatı ile ilgili iddialar siyasetimizin konusu olamaz. FETÖ taktiklerinin, şerefsiz hamlelerin tamamen karşısındayız. Biz CHP siyaseti ile ilgiliyiz. Bunun dışında ne söylenirse söylensin kulaklarımızı kapattık. Bel altı vuruşlar, izansız ispatlar ne işimize gelir ne de gündemimize girer. Kara kampanyalar çirkin dedikodular ayağımızın altındadır ve bizim için yok hükmündedir. Başka türlüsü hem insani hem ahlaki değildir. Duruşumuzdan başka anlamlar çıkarmak zırvalıktır. "GİZLİ GÜNDEM BEYRUT DEĞİL ANKARA'DIR" Anadolu coğrafyasında söz de hak iddia eden ecüş cecüşlere vatanımızı bırakacak değiliz. MHP ve Cumhur ittifakı al bayrağımıza gözünü dikenlerin gözünü oyar, kırıp atar. Türksüz devlet, Türksüz millet cehennemin diğer adıdır. Türkleri Anadolu'dan atma hayali yüzyıllık bir emeldir.

Coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız ortadan kalkacaktır. Karşımızda yeni bir Sevr dayatması olduğunu göreceksiniz. Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır bugün gizli gündem Türkiye vatanıdır. "İSRAİL'E ARTIK KUVVET GÖNDERMEK MECBURİDİR" 400 yıl hakimiyetimiz altında tek top mermisinin patlamadığı Filistin bugün yerle bir edildi. İsrail'in dünyaya meydan okuduğu artık netleşmiştir. İsrail'in Türkiye'yi taciz etmesi muhtemeldir. Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır, hedef Şam Bağdat değil İstanbul'dur. İsrail'e kınama mesajları göndermek artık anlamsızdır. İsrail'e artık kuvvet göndermek gerekmektedir. Birleşmiş Milletler acilen harekete geçmelidir. BM bu tarihi ve ertelenemez görevi üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır.

Bugün TBMM'deki gizli oturumun önemi ortaya çıkmıştır. Mesele milli onur ve güvenlik meselesidir. TACİZ VE CİNAYET VAKALARINDAKİ ARTIŞ Küresel vahşetin çıtası yükselirken cinayet, taciz ve şiddet vakalarının artması endişeyi tırmandırmaktadır. Fatih'teki cinayetler, Beyoğlu'ndaki taciz, Sıla bebeğin hayatını kaybetmesi milletimizi derinden yaralanmakta. Şiddet karşı sıfır toleransla mücadele etmekten başka yol kalmamıştır. MHP şiddetle mücadele etmek için uzman akademisyenlerden bir komisyon kurduk. Cezaları artırmakla beraber şiddetin ürediği ana yatağı kurutmalıyız. Bu durum aynı zamanda ülkemizi için beka konusudur.

Hepimiz kafa kafaya verip seri önlemler almalıyız. Felaketin püskürtülmesi için el le vermek ahlaki şuur etrafında birleşmek hepimizin omuzlarına binen görevdir. Cezasızlık şikayetleri genişlerse, yapanın yanına yaptığı kar kalırsa devletin temelleri sarsılacaktır. Ülkemizin şiddet uçurumuna yuvarlanması günahtır, hazindir. Şiddet bataklığının kurutulması boynumuzun borcudur. Bahçeli konuşmasının sonunda Saadet Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a başsağlığı dileyerek tamamladı.