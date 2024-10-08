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        Haberler Dünya Son dakika: "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan" | Dış Haberler

        Son dakika haberi "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"

        Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Hizbullah'ın gücünü aşındırdığı ve kapasitesine zarar verdiği iddialarının bir yalan olduğunu söyledi. Kasım, "Operasyonel faaliyetlerimiz artarak devam ediyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:21
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        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
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        Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, bir video mesaj yayınladı.

        Hizbullah'ın operasyonlarını artarak devam ettirdiğini söyleyen Kasım, "İsrail'in kuzey bölgesindeki vatandaşları bölgeyi terk etmek zorunda kalacak" dedi.

        Lübnanlıların yerinden edilmesinin direniş için bir fedakarlık olduğunu ifade eden Kasım, "Hizbullah ve Emel Hareketi aynı noktadadır. İran da uygun gördüğü şekillerde direnişin yanında yer almaya kararlıdır" açıklamasını yaptı.

        Ateşkes için Lübnan Parlamentosu Başkanı Berri'nin kendileri adına yetkili olduğunu belirten Hizbullah yöneticisi, "Bu, kimin önce ağlayacağının savaşıdır. Biz ağlamayacağız" diye konuştu.

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        Naim Kasım, Hizbullah'ın organizasyonunun ve yönetiminin hassasiyetle planlandığını söyledi, Hizbullah grubundaki tüm pozisyonların doldurulduğunu belirtti.

        Kasım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Sahadaki güçlerimiz arasında tam koordinasyon var. Yeni bir genel sekreter belirleyeceğiz ve hemen duyuracağız. Ancak bu seçimi hemen yapmak savaş nedeniyle zor.

        Direnmemiz, ısrar etmemiz için tek çözüm. İsrail 7 gündür Güney Lübnan'da bir ilerleme kaydedemedi."

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