Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bilgiyi üreten işleyen yayılmasını sağlayan merkezler hiç şüphesiz üniversitelerdir. Akademi bir ülkenin ihtiyacı olan pozitif ve sosyal bilimlerin can damarıdır. Gündemimizin en başına eğitimi yerleştirdik. Yükseköğrenime kadar her aşamada tüm eğitim sistemimizin iyileştirilmesini temel amacımız olarak belirledik. Bilime, düşünceye, ilime verilen değer ne kadar büyükse o ülkenin geleceği o kadar parlaktır.

"SAYISAL ARTIŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI DA ARTIRMIŞTIR"

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2002'de 76 olan yükseköğrenim kurumlarımızın sayısını 208'e çıkardık. 81 ilin hepsinde üniversite var. Öğrenci sayısı da 2 milyondan 7 milyona çıktı. Gençlerimize fırsat eşitliği sağlasın diye her ilimize bir üniversite kurduk. Üniversitelerde kadın öğretim üyesi oranımız yüzde 46,5 olarak OECD ortalamasının bir puan üzerinde yer alıyor. Sayısal artış bilimsel araştırmaları da artırmıştır. Türk üniversitelerine yakışan, bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır.

Üniversitelerde yaşanan değişimin bir diğer boyutu yabancı öğrencilerdir. Uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 340 bini geçti. 198 ülkeden öğrenci var. Misafir öğrencilerin ekonomik katkısı 3 milyar doları buldu. Faşist çevrelerin propagandalarının tersine yabancı öğrenciler eğitim maliyetlerini kendileri karşılamaktadır.