ABD'li gazeteciden çarpıcı iddia: Biden, Netanyahu'ya küfretti

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yalancılıkla itham ettiği ve birçok kez de küfürlü sözler kullandığı iddia edildi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın çıkacak olan "War" isimli kitabında Biden ile Netanyahu arasında son aylardaki görüşmelere ve perde arkalarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Kitapta, Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkinin bu yılın bahar aylarında oldukça gerildiği ifade edildi. Nisan ayındaki bir telefon konuşmasında Biden'ın Netanyahu'ya Gazze Şeridi konusundaki stratejisini sorduğu, İsrail Başbakanı'nın ise Refah'a kara saldırısı düzenlemeleri gerektiğini söylediği aktarıldı.

Kitabın Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili bölümünde, ABD'li yetkililerin, Ukrayna'da çatışmaların arttığı bir dönemde Moskova'nın "taktik nükleer silah kullanabileceğinden korktuğu" öne sürüldü.

Kitapta ayrıca Biden'ın sinkaflı kelimelerle Netanyahu için "yalancı ve o kötü bir adam" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail'in mayıs ayında Gazze'nin Mısır sınırında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatması üzerine Biden'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmada Netanyahu'ya küfür ettiği kitapta yer aldı.

Buna göre, Eylül 2022'de Beyaz Saray'daki yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir taktik nükleer silah kullanma olasılığının yüzde 50 olduğuna inandıklarını ifade eden bir toplantı yaptı. Biden'ın talimatı üzerine Rus muhataplarıyla görüşen ABD Dışişleri ve Savunma bakanları, bu konuda Washington'ın net olduğunu vurguladı.

TRUMP, PUTİN'E KENDİ KOVİD-19 TESTİNDEN GÖNDERMİŞ

Kitabın Donald Trump'la ilgili bir bölümünde ise eski ABD Başkanı'nın, salgının en yoğun zamanında kendi kişisel kullanımı için ayrılan paydan Putin'e gizlice Kovid-19 test kiti gönderdiği iddia edildi.