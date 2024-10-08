24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı
Malatya'da servis otobüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı
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Malatya'da, servis minibüsü ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 17'si öğrenci, 24 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 15.00 sıralarında, Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen halk otobüsü ile servis minibüsü bilinmeyen nedenle çarpıştı.
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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
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İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 17'si öğrenci, 24 yaralı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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