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        Haberler Gündem Güncel Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda | Son dakika haberleri

        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda

        Tekirdağ'da maruz kaldığı cinsel istismar sonucu bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebek son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğin cenaze namazını kıldıran Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, namaz öncesi yaptığı konuşmada "Sıla bebeğimiz ne olur bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları iyiliklere, merhametin çoğalmasına vesile olur." dedi. Teyze Aslı Tatar, "Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı." diyerek gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:16
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          Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddete uğradıktan sonra dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesini adli tıp incelemesinin ardından aile yakınları teslim aldı.

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          Sıla bebeğin gözyaşı döken yakınlarına Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

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          Cenaze, daha sonra Altınova Mahallesi'ndeki yakınlarının evine helallik için götürüldü.

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          Burada Sıla bebeğin teyzeleri tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Cenazede fenalaşan bebeğin akrabalarını sağlık ekipleri sakinleştirdi.

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          Törene katılan Kadın Dayanışma Platformu üyesi kadınlar ellerinde "Sıla bizim kızımız" dövizleri taşıdı.

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          "AFFET BİZİ SENİ KORUYAMADIK"

          Bebeğin cenaze namazını kıldırmak üzere gelen İl Müftüsü Mustafa Soykök namaz öncesi yaptığı konuşmada kıldırdığı cenazenin çok farklı olduğunu, yüreklerinin dağlandığını belirtti.

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          Sıla bebekten helallik isteyen Soykök, "Ben hepiniz adına helallik isteyeceğim. Sıla bebeğimiz ne olur bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları iyiliklere, merhametin çoğalmasına vesile olur. İnsani değerlerimizi daha fazla kuşanmayı, güzellikleri, merhameti çoğaltmak için sorumluluklarımızın farkında olmayı Rabb'im nasip eylesin." dedi.

        • 8

          Kılınan cenaze namazının ardından Sıla bebeğin cenazesi Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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          Cenazeye, Sıla bebeğin dedesi Latif Güler, teyzeleri Aslı Tatar ve Elif Akyüz, ailenin yakınları ile Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün da katıldı.

        • 10

          "ANNESİNİ KARDEŞİMİZ OLARAK KABUL ETMİYORUZ"

          Sıla bebeğin teyzesi Aslı Tatar, yeğeninin kaybının tarif edilemez acı verdiğini ifade ederek, "Acımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın. Yaşamayan bu acıyı bilmez. Rabbim düşmanımın başına vermesin. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Artık bizim rahmetli Sıla bebeğimizin annesi B.Y. diye bir kardeşimiz yok. Öyle kanı bozuk kız kardeşimiz yok daha doğrusu. Bırakın bu ailede bu sülalede yok öyle biri." dedi.

        • 11

          "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET GEREKTİRİYOR"

          Ailenin avukatı Ahmet Berksoy da, son güne kadar Sıla bebeğin hayata döneceği ümidini taşıdıklarını belirtti.

          Sıla'nın vefatının ülke gündemini sarsan bir olay olduğunu ifade eden Berksoy, 5 tutuklunun 2'sinin çocuk olduğunu hatırlattı.

          Suçluların en ağır cezayı alacaklarından şüphesinin olmadığını ifade eden Berksoy, "Cinsel istismar sonucunda çocuğun bitkisel hayata girmesi ve ardından ölümün vuku bulması durumunda kanun kurucunun iradesi açık, net bir biçimde ortada. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyor. Çocuklar özelinde her ne kadar yaş küçüklüğü indirimi gündemi olsa bile biz üst sınırdan cezalandırılması için hukuki yönden elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        • 12

          NE OLMUŞTU?

          Malkara ilçesinde yaşayan anne Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül'de kızı Sıla Yeniçeri'nin "uyanmadığını" belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

          Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

        • 13

          5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

          Soruşturma kapsamında 25 yaşındaki anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Yeniçeri ise devlet korumasına alınmıştı.

          Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

          Sıla bebek dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

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