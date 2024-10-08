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        Haberler Ekonomi Otomobil Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti - Otomobil Haberleri

        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti

        Çin, son dönemde ülkesinden Türkiye'ye gönderilen araçlara uygulanmaya başlanan ek gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti. Açıklamada, "Türkiye'nin aldığı ayrımcı tedbir DTÖ kurallarına aykırıdır ve korumacı niteliktedir. Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve tedbirlerini derhal düzeltmeye çağırıyoruz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:37
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        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
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        Çin, Türkiye'nin uyguladığı gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çin'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinin söz konusu şikayetin ana unsuru olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Türkiye'nin aldığı ayrımcı tedbir DTÖ kurallarına aykırıdır ve korumacı niteliktedir. Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve tedbirlerini derhal düzeltmeye çağırıyoruz" denildi.

        Çin'in DTÖ'ye sunduğu "istişare talebi", bir ticaret anlaşmazlığında ilk resmi adım olarak dikkat çekerken, söz konusu anlaşmazlıkların genelde bu aşamada çözüme kavuşturulduğu biliniyor.

        SÜREÇ MART 2023'TE BAŞLADI

        Türkiye, Mart 2023'te Çin'den ithal edilen elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararı almıştı. Bu kararın üzerinden çok geçmeden aynı yılın Kasım ayında, elektrikli otomobil ithalatçılarına yeni gereklilikler getirildi.

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        Çinli elektrikli araçlar için ek vergi
        Çinli elektrikli araçlar için ek vergi

        Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu oldu. Ayrıca, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması da elektrikli araç ithalatı için gerekli hale geldi.

        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
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        TÜM YAKIT TÜRLERİNDEKİ ARAÇLARI KAPSIYOR

        Haziran 2024'te ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, bu sefer Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu.

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        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
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        En son geçtiğimiz Eylül ayında ise, Kasım 2023'te yayımlanan elektrikli araç tebliğine şarj edilebilir (plug-in) hibrit araçlar da dahil edildi.

        Böylece, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan şarj edilebilir hibrit araç ithal etmek için, 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi şartları aranır hale geldi.

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