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        Haberler Ekonomi Otomobil Çinli otomobillere ek vergi getirildi - Otomobil Haberleri

        Çinli otomobillere ek vergi getirildi

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu. Söz konusu ek vergi 2024'ün ilk 5 Çinli otomobillerin yüzde 9 pazar payına ulaşmasının ardından geldi. Çinli otomotiv üreticileri özellikle son 1 yıldır Türkiye'de yatırımı düşündüklerini açıklasa da henüz somut bir adım atmadılar.

        Giriş: 08.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:43
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        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
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        Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Çin’den ithal edilen tüm otomobillere ilave yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacak.

        Buna göre, 2023’te Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu.

        Bir diğer deyişle, Çin üretimi benzinli, dizel ve hibrit otomobiller yüzde 40 ek vergi ile ülkeye giriş yapacak. Karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

        SATILAN HER 100 ARAÇTAN 9’U ÇİNLİ

        Son dönemde Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenirken, bu durum pazara giren firma sayısına da yansıdı. Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD, NETA ve SWM ile 11 Çin menşeli marka bulunuyor.

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        Bu listeye yakın zamanda Lynk & Co ve Jaecoo’nun da eklenmesiyle Çin menşeli marka sayısının 12'ye yükselmesi bekleniyor.

        DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle boy gösteriyor.

        Lüks segment otomobil satan Voyah ise ODMD'de listelenmiyor. Ayrıca DFSK ve Maxus markaları hafif ticari araç satışı da yapıyor.

        Geçen yıl yaklaşık 60 bin adet satış rakamına ulaşan Çinli otomobil markaları, Türkiye otomobil pazarının da yüzde 6’sını oluşturmuşlardı.

        2024’ün ilk 5 ayında ise yaklaşık 40 bin adet Çinli otomobil satıldı. Böylece Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarında Çinlilerin payı yüzde 9’a yaklaştı.

        Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’deki Çinli markaların satış adetleri şu şekilde kayıtlara geçti:

        Marka Satış adedi
        Chery 26.990
        MG 9.478
        BYD 1.065
        Maxus 190
        DFSK 186
        Skywell 167
        Leap Motor 98
        Neta 53
        Honqqi 7
        Seres 1

        YATIRIM İÇİN AVRUPA’YA GİTTİLER

        Çin’li otomobil markaları yaklaşık 1 yıldır yatırım için Türkiye’yi düşündüklerini açıklıyorlardı.

        Fakat bu markalardan biri olan Chery, yatırım için İspanya’yı tercih ederken, BYD ise Macaristan’da fabrika yatırımı yapma yoluna gitti.

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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ve BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmayı değerlendirdiğini ve ileri düzeyde görüşmeler yapıldığını söylemişti.

        Chery Grubu Başkanı Yin Tongyue da, şirketin İspanya’ya yatırım kararı açıklamasına rağmen, Türkiye'ye yatırım konusunu değerlendirdiklerini ifade etmişti.

        SAIC bünyesindeki MG'nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin de, Şubat 2024’te Türkiye'de yatırım için görüşmelerin hızlandığı açıklamıştı.

        Dağtekin, "Çin'den üst düzey bir delegasyon heyeti Türkiye'yi ziyaret etti. Heyet ile Sanayi Bakanı'mızı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ni ziyaret ettik. Bursa bölgesinde fabrika ve yan sanayi tesislerini gezdirdik. Gördüklerinden etkilendiklerini biliyoruz, süreç devam ediyor. Ben er ya da geç SAIC markasının Türkiye'de bir üretim tesisini kuracağımıza inanıyorum" demişti.

        OSD: ÇİNLİLERİ YATIRIMA DAVET EDİYORUZ

        Öte yandan, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) cephesinden de sıklıkla ithal araç payının artışına yönelik uyarılar yapılıyor.

        Öyle ki, 2023’te payı sürekli artan ithal otomobiller, Ocak-Nisan döneminde pazar paylarını yüzde 70’in üzerine çıkardı. Yani, bu dönemde satılan her 100 otomobilden 1’i ithal oldu.

        OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen otomobillerdeki artışa da dikkat çekmişti.

        Eroldu, "Yalnızca elektrikli arabalara konulan uygulamalarla Çin ithalatının Türkiye'nin dış ticaret dengesine verdiği hasarı halletmek mümkün olmayacak. Çinlileri yatırım yapmaya davet ediyoruz. İthalatçılara bu ülkeyi bu kadar rahat bırakmamamız lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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