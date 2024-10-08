Recai Kutan'a son görev
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri de katıldı. Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törende cenaze namazı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı.
DÜN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez de dua ederek, katılanlardan helallik istedi. Kutan'ın cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.
SİYASİLER TÖRENDE YER ALDI
Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.